Salut sexual

Vuit de cada deu persones sexualment actives entren en contacte amb el VPH al llarg de la vida

Els tallers de la Consulta Jove arriben a totes les escoles del país per informar i conscienciar els adolescents sobre les infeccions de transmissió sexual

El Virus del Papil·loma Humà (VPH) és una de les infeccions de transmissió sexual més comunes arreu del món i també a Andorra. Tot i que la gran majoria de casos són transitoris i no causen complicacions greus, el VPH pot derivar en lesions precanceroses i, en determinats casos, en càncer de coll uterí o altres tipus de càncer relacionats. Davant d’aquesta realitat, el sistema sanitari andorrà, a través del Ministeri de Salut i el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), ha desplegat una estratègia integral que inclou la prevenció, la detecció precoç i la formació de la població, especialment del jovent.

Una de les accions més importants és la vacunació. Segons informa el Govern, la vacuna contra el VPH forma part del calendari de vacunacions del país. “La vacunació contra el VPH està inclosa en el calendari de vacunacions d’Andorra a l’edat de 12 anys en nens i nenes”, expliquen. Per tal de garantir que arribi a tothom, s’organitzen campanyes específiques als centres escolars, tot i que també es pot rebre la vacuna als Centres d’Atenció Primària (CAP) i a les consultes mèdiques habilitades. El Ministeri de Salut destaca la importància d’aquesta mesura de prevenció: “La vacunació és la millor eina per la prevenció de la infecció per VPH”.

Tot i l’eficàcia de la vacuna, el contacte amb el virus continua sent molt comú. Segons el SAAS, “el 80% de la població sexualment activa entra en contacte algun cop amb el VPH”, encara que només una part desenvoluparà complicacions: “només el 20% desenvolupa lesions precanceroses o càncer”. Això fa que el seguiment i la detecció precoç siguin claus en la lluita contra la malaltia. A les consultes de ginecologia es realitzen revisions de manera rutinària, un procediment essencial per a detectar la presència del virus. “Les citologies que es realitzen al centre hospitalari es fan per detectar-ho. Totes les dones se’n fan per fer seguiment”, assenyalen des del SAAS.

Pel que fa a les proves específiques per detectar el VPH, el Ministeri recorda que habitualment s’utilitzen com a mètode per a la detecció precoç del càncer de coll uterí. Ara bé, és important remarcar que “una prova positiva d’infecció per VPH no implica tenir càncer”.

La informació i l’educació sexual juguen un paper igualment fonamental en la prevenció. Amb aquest objectiu, des del SAAS s’organitzen xerrades i tallers informatius a totes les escoles del país, adreçats a l’alumnat de tercer i quart d’ESO. “La Consulta Jove, que es troba a tots els Centres d’Atenció Primària, fa tallers informatius a totes les escoles del país”, expliquen. A més, qualsevol jove que ho necessiti pot adreçar-se directament als CAP per rebre informació i orientació personalitzada a través del mateix servei.