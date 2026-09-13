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  • Un vehicle del cos policial. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
  • Societat
Davant els darrers episodis

Virtus reclama més efectius policials i reforçar la prevenció davant «els problemes de seguretat i convivència»

La formació aposta per ampliar les atribucions dels agents de circulació, alhora que també poder avançar en videovigilància amb garanties

Virtus reclama reforçar els recursos destinats al Cos de Policia, apostar per una major prevenció i millorar la coordinació entre les institucions davant els problemes de seguretat i convivència que considera que s’estan produint al país. La formació defensa que la seguretat ha estat tradicionalment un dels principals actius d’Andorra, però alerta que durant els darrers anys s’han succeït episodis com agressions, robatoris o maltractaments que, al seu entendre, obliguen a reforçar les polítiques en aquest àmbit.

La formació posa especialment el focus en la necessitat d’actuar abans que es produeixin els delictes o els problemes de convivència, identificant els possibles riscos i intervenint sobre les causes que els poden desencadenar. En aquest àmbit, Virtus considera que la policia de proximitat ha de tenir un paper rellevant mitjançant un contacte habitual amb la ciutadania, els empresaris, la comunitat educativa, les associacions i la resta d’actors del teixit social. Per fer-ho possible, reclama augmentar el nombre d’efectius del Cos de Policia i ampliar les atribucions dels agents de circulació comunals, amb la voluntat que situacions com conflictes veïnals, conductes incíviques o problemàtiques relacionades amb els joves puguin detectar-se i abordar-se.

La ciberseguretat és precisament un altre dels àmbits sobre els quals la formació demana incidir, davant l’augment de problemàtiques que es produeixen en l’entorn digital

En paral·lel, Virtus defensa que la confiança entre la ciutadania i els cossos de seguretat és un element essencial per afavorir la prevenció, ja que considera que una major proximitat pot facilitar que les persones comuniquin situacions de risc o demanin ajuda. Aquesta tasca, però, no hauria de recaure exclusivament en la Policia, sinó que la formació aposta també per reforçar l’educació i la sensibilització, especialment entre els més joves. Així, planteja que escoles i instituts desenvolupin programes sobre la prevenció de l’assetjament escolar, la violència, els conflictes juvenils i els riscos associats a internet i les xarxes socials.

La ciberseguretat és precisament un altre dels àmbits sobre els quals la formació demana incidir, davant l’augment de problemàtiques que es produeixen en l’entorn digital. En aquest sentit, considera necessari reforçar la conscienciació sobre les estafes en línia, el robatori d’identitat, la difusió de continguts sense consentiment i els riscos derivats de l’exposició a les xarxes socials. Pel que fa a l’ús de la tecnologia, Virtus aposta per eines com la videovigilància, els sistemes d’alerta i l’anàlisi de dades per contribuir a identificar situacions que requereixin una major atenció, però defensa que la seva implantació ha d’anar acompanyada de garanties sobre la privacitat i els drets individuals.

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