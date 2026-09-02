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Posicionament del partit

Virtus aposta per un turisme de més qualitat i rebutja que el Principat continuï sent una destinació ‘low cost’

Considera que l'elevada afluència de visitants no es tradueix en un retorn econòmic suficient i defensa incentivar una oferta local diferenciada

Virtus ha reclamat aquest dimecres mitjançant un comunicat una renovació del model turístic del país amb l’objectiu de prioritzar la qualitat per davant de la quantitat de visitants. La formació considera que «l’impacte d’aquesta massiva afluència no es reflecteix en els comptes d’explotació d’hotelers, restauradors i comerciants», i critica que bona part de les cues que es produeixen als accessos al Principat corresponen a «visitants que es porten el sandvitx de casa, que no pernocten i que en la majoria de casos gasten algun import en comerços de franquícia».

Davant d’aquesta situació, el partit defensa «renovar el model turístic» per continuar rebent els visitants de pas, però afavorint especialment aquells que decideixen quedar-se al país durant més temps i consumir la seva oferta hotelera, gastronòmica, comercial i de serveis. En aquest sentit, la formació considera que «cal incentivar la iniciativa local perquè ofereixi productes i serveis d’alta qualitat» que permetin diferenciar Andorra de «l’oferta homogènia i poc atractiva» que, al seu parer, genera el model de franquícies i marques de baix preu.

«[Bona part de les cues són per] visitants que es porten el sandvitx de casa, que no pernocten i que en la majoria de casos gasten algun import en comerços de franquícia» – Virtus

«Andorra no pot continuar sent una destinació ‘low cost'», sentencia Virtus en l’escrit, considerant que l’esforç que comporta gestionar les infraestructures i la mobilitat davant les cues frontereres «no es veu compensat per un retorn econòmic tan baix». Per aquest motiu, la formació aposta perquè el Principat esdevingui «un destí Prèmium» sota la premissa de «menys quantitat i més qualitat».

La proposta també passa per reforçar el capital humà dels sectors turístics. Així, Virtus defensa que l’hoteleria i la restauració «han d’apostar per la contractació i formació de personal, amb salaris adequats a la feina que faci cada professional», alhora que considera que «no es pot seguir pendent de quotes d’immigració» com a solució a les necessitats de mà d’obra. Finalment, apunta que el creixement dels hotels de cinc estrelles i de les propostes gastronòmiques de primer nivell ha d’anar acompanyat de «serveis a l’alçada dels visitants, i també dels residents».

Virtus reclama més control sobre la política migratòria i unes regles «sense improvisacions» per a les empreses

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