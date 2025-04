Successos

Uns treballs de manteniment a la vora del Pont Tibetà podrien haver originat l’incendi d’aquest dimarts

Els Bombers també han actuat en un segon incendi a Sant Julià de Lòria, en un habitatge situat a prop de la benzinera del Sant Eloi

Un incendi declarat aquest dimarts al migdia a Canillo, a la zona propera al Pont Tibetà, ha mobilitzat el Servei de Bombers, que s’hi ha desplaçat immediatament després de rebre l’avís d’un ciutadà al voltant de les 12.40 hores, segons han confirmat fons oficials a aquest mitjà. Per altra banda, i tal com ha avançat Ràdio i Televisió d’Andorra (RTVA), s’han activat dos helicòpters hidrants per participar en les tasques d’extinció.

El foc ja es troba controlat, tot i que els bombers continuen treballant per assegurar que no es reactivi. Les primeres hipòtesis apunten que l’origen del foc podria estar relacionat amb treballs de manteniment a l’entorn de l’atracció turística. Els equips d’extinció es mantenen a la zona per garantir-ne la seguretat i evitar possibles revifades.

Un dels helicòpters hidrants duent a terme tasques d’extinció prop del pont tibetà. | Lector

Paral·lelament, poc després de l’activació del dispositiu a Canillo, el Servei de Bombers ha hagut d’intervenir en un segon incendi a Sant Julià de Lòria. Els fets han tingut lloc en un habitatge situat a prop d’una benzinera, a la rotonda del Sant Eloi. En aquest cas, s’hi han desplaçat inicialment tres dotacions de Bombers i dues patrulles de Policia. El foc, de caràcter menor, ha estat també controlat ràpidament pels serveis d’emergència.

Fins al moment no s’ha reportat cap persona ferida en cap dels dos incidents. Tant els Bombers com la Policia mantenen el dispositiu actiu per garantir la seguretat a les zones afectades.

-Pendent d’ampliació-