Unes 300 persones es mobilitzen en contra del mirador entre clams de «comú, escolta, el poble es revolta»

Prop de 300 persones s’han concentrat a la plaça del Quart de la Massana per protestar en contra del projecte del mirador de l’Alt de la Capa. Així, i amb puntualitat a les 20.00 hores, la plaça ha acollit aquest vespre una protesta per mostrar el rebuig a la construcció del mirador astronòmic, enmig de la polèmica per l’impacte ambiental i paisatgístic de la iniciativa. Entre xiulets i clams com «no al mirador», «comú, escolta, el poble es revolta» o «salvem la Capa», els participants han expressat el seu descontentament amb la iniciativa de la corporació.
«Hi ha llocs que tenen valor precisament perquè continuen sent muntanya», han declarat en la lectura del manifest. En aquesta mateixa línia, l’Andrea, present a la trobada, ha afirmat que estan en contra del projecte perquè «no ens calen més infraestructures a la muntanya i perquè el turisme es pot fer d’una altra manera, sense haver de fer-la malbé».
«No ens calen més infraestructures a la muntanya i el turisme es pot fer d’una altra manera, sense haver de fer-la malbé» – Andrea
En el mateix vessant, la Vanessa ha criticat el que considera una priorització dels beneficis econòmics per davant de la conservació de l’entorn. «Cada dos per tres s’està agredint la natura; no cal prostituir-la«, ha lamentat. Altres participants, com l’Amaia, també han volgut destacar que «és totalment contradictori que Andorra es presenti a la reserva de la biosfera de la UNESCO, però que després es facin projectes com aquests. Són unes incoherències que ja ens tenen farts«.
Durant la lectura del manifest, a més, els membres de la plataforma Salvem la Capa han reiterat les seves exigències per aturar el projecte del mirador, argumentant que la construcció planteja dubtes sobre l’impacte ambiental i paisatgístic, l’ús dels recursos públics i el llegat per a les generacions futures.
Així, han impulsat una recollida de signatures per traslladar les demandes al comú, tot defensant que «les decisions que poden transformar de manera permanent el patrimoni natural compartit mereixen informació completa, debat públic i una participació ciutadana que tingui conseqüències reals en el procés de decisió«. Finalment, els manifestants s’han mobilitzat fins davant la corporació, acompanyats de clams i xiulets, on han deixat les pancartes a les portes de l’edifici.