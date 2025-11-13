Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  Els joves i les empreses participants en el programa 'Activa't' 2024.
Una quarantena de joves han participat en el programa ‘Activa’t’ des de la seva posada en marxa l’any 2021

Diversos joves d'entre 19 i 21 anys se n'han beneficiat en sectors relacionats amb la informàtica, la fotografia, l'educació i l'hoteleria

El secretari d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, Jordi Puy, ha lliurat els certificats als participants en el programa ‘Activa’t’, que enguany ha arribat a la cinquena edició. El programa té per objectiu orientar i formar joves en recerca de feina, així com introduir-los al món laboral, mitjançant experiències ocupacionals en el lloc de treball. “‘Activa’t’ es consolida com una eina que suma per fomentar l’ocupació juvenil, augmentar les competències professionals i facilitar la contractació en empreses del país”, ha explicat Puy.

La iniciativa s’emmarca dins de les accions que porta a terme el Servei d’Ocupació per a la inserció laboral dels col·lectius que es poden trobar amb més dificultats per accedir al mercat de treball, com és el col·lectiu dels joves. “Aquesta és una mostra més que les polítiques actives d’ocupació i les accions orientades a la capacitació són fonamentals per a l’emancipació i el benestar dels nostres joves, tant en termes laborals, com de creixement personal”, ha afirmat el secretari d’Estat. Precisament, Puy ha destacat un dels punts forts del programa: la formació en competències, és a dir, oferir programes formatius que desenvolupin competències transversals i coneixement del mercat laboral.

Tots els participants han superat les tres fases del programa: una tutoria individualitzada, una formació de 16 hores i l’experiència ocupacional

Enguany, diversos joves d’entre 19 i 21 anys s’han beneficiat del programa de desenvolupament en l’experiència ocupacional en sectors relacionats amb la informàtica, la fotografia, l’educació i l’hoteleria. Tots els participants han superat les tres fases del programa: una tutoria individualitzada amb una orientadora per analitzar les habilitats i preferències dels joves, una formació de 16 hores sobre el mercat de treball, i l’experiència ocupacional que, tot sovint, desemboca en el primer contracte laboral.

