Xoc entre un turisme i una motocicleta a la rotonda de Sant Julià sense ferits, segons les primeres informacions

Un turisme i una motocicleta s’haurien vist implicats aquest dijous en un accident a la rotonda principal de Sant Julià. El sinistre s’hauria produït al voltant de les 16.45 hores, segons les primeres informacions.
Les imatges mostren que la motocicleta hauria quedat a terra davant del vehicle després de la col·lisió. Algunes persones presents a la zona haurien ajudat a apartar el vehicle de dues rodes. Segons les primeres dades l’incident no hauria provocat cap ferit, tot i que sí alguns danys materials.
L’accident hauria tingut afectacions puntuals a la circulació, amb el trànsit alentit a la rotonda mentre s’ordenava de nou la via.
-Pendent d’ampliació-