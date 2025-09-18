Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L’accident hauria tingut afectacions puntuals a la circulació, amb el trànsit alentit a la rotonda mentre s’ordenava de nou la via. | Lector
El Periòdic d'Andorra
Xoc entre cotxe i moto

Xoc entre un turisme i una motocicleta a la rotonda de Sant Julià sense ferits, segons les primeres informacions

Algunes persones s’haurien apropat per ajudar a aixecar la motocicleta, que hauria quedat estesa a terra després de l’impacte amb el vehicle

Un turisme i una motocicleta s’haurien vist implicats aquest dijous en un accident a la rotonda principal de Sant Julià. El sinistre s’hauria produït al voltant de les 16.45 hores, segons les primeres informacions.

Les imatges mostren que la motocicleta hauria quedat a terra davant del vehicle després de la col·lisió. Algunes persones presents a la zona haurien ajudat a apartar el vehicle de dues rodes. Segons les primeres dades l’incident no hauria provocat cap ferit, tot i que sí alguns danys materials.

L’accident hauria tingut afectacions puntuals a la circulació, amb el trànsit alentit a la rotonda mentre s’ordenava de nou la via.

-Pendent d’ampliació-

Comparteix
Notícies relacionades
Joan Verdú completa dues setmanes d’entrenaments a Ushuaia amb bones sensacions respecte al nou material
Els ciclistes Òscar Cabanas i Xavi Jové representaran a Andorra en el Campionat d’Europa de Gravel a Itàlia
Doria i Verdú, els esportistes més beneficiats de les beques d’Alt Rendiment amb 32.000 euros cadascun

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
La població resident s’enfila fins a les 88.406 persones, amb un creixement destacat a Canillo i la vall central
  • Societat
Els set comuns duran a terme un tractament aeri aquest setembre per controlar la processionària del pi
  • Societat
La professora Isabel Paula defensarà una resposta urgent al trauma complex en l’autisme en una ponència
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Canillo presenta la reforma del Palau de Gel i un projecte d’embelliment urbà per un cost de gairebé sis milions d’euros
  • Cultura, Parròquies
Albert Pla se suma una 67a Temporada de Teatre d’Andorra la Vella que aposta per la diversitat i noves propostes
  • Cultura, Parròquies
L’Encamp Nit torna el 27 de setembre amb novetats com el futbol bombolla, el làser tag i una cambra cuirassada
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu