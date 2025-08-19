Una dotació de bombers del Principat es desplaçarà a Astúries per donar suport en l’extinció dels incendis forestals

Davant la greu situació d’emergència que viu Espanya a conseqüència dels incendis forestals que afecten especialment el nord-oest del país, el Govern ha activat un dispositiu de suport per contribuir a les tasques d’extinció. Mitjançant els canals diplomàtics habituals, s’ha acordat el desplegament d’una dotació dels bombers a la comunitat autònoma d’Astúries. El dispositiu andorrà estarà format per sis efectius, un camió cisterna i un vehicle lleuger, i es preveu que es pugui desplaçar quan les autoritats espanyoles així ho indiquin.
Aquesta acció s’emmarca en l’esperit de cooperació bilateral i solidaritat que caracteritza les relacions entre Andorra i Espanya, especialment en situacions d’emergència. Actualment, hi ha una quarantena de focs actius, amb especial incidència a Galícia, Castella i Lleó, Extremadura i Astúries.