Experiència laboral

Un projecte “molt útil” i amb visió de futur: el Curulla enceta segona edició amb 44 places i tres departaments nous

La iniciativa s'allargarà fins al 29 d'agost, per la qual cosa els candidats s'han dividit entre aquest juliol i el mes vinent segons la disponibilitat

La segona edició del Programa Curulla, una iniciativa del Comú d’Andorra la Vella que ofereix als joves de 16 i 17 anys una primera experiència laboral, ha donat avui el tret de sortida. Enguany repeteix amb 44 places, i vist l’èxit de l’any anterior, s’ha implementat a tres departaments comunals més per arribar a oferir-ne 13, sumant el Centre de Congressos, Tràmits i Compres. “L’any passat vam fer una primera sessió informativa, però també vam fer una darrera sessió d’avaluació en què molts d’ells ens van demanar que els agradaria tenir altres departaments”, ha comentat la cònsol menor de la capital, Olalla Losada.

La iniciativa s’allargarà fins al 29 d’agost, per la qual cosa els 44 candidats es dividiran entre aquest juliol i el mes vinent (24 pel juliol i 20 per l’agost) segons la disponibilitat de la corporació i dels mateixos joves. “La idea és que s’adaptin a aquesta primera experiència laboral, però també acompanyar-los durant el procés”, ha comentat Losada, qui ha esmentat que aquest dimarts ha tingut lloc una primera trobada entre tots i que a partir de demà ja estaran als seus respectius llocs de treball “amb tasques pensades per a ells”.

Un moment de la primera jornada de presentació del programa Curulla 2025. | Comú d’Andorra la Vella / Tony Lara

Davant la bona acollida, i a falta de fer el balanç de l’edició d’aquest 2025, el programa ha arribat per quedar-se. “Els caps d’àrea i els treballadors també en van fer una bona valoració, i la nostra idea és avaluar tots els projectes que fem. Si va bé, el mantenim, i si tenen coses a millorar, les afegim”, ha completat la mandatària, tot apuntant que el Curulla “és molt útil”.

Dels 44 auxiliars que hi van prendre part l’any passat, enguany en repeteixen quatre: dos d’ells canviant de departament i altres dos mantenint-se. Un d’aquests darrers casos és el d’Isabel Gómez, a Administració de Serveis Públics, qui als micròfons de la premsa ha reconegut que la iniciativa “m’agrada molt”. “Ho recomano perquè no només et permet veure què passa dins el comú, també és experiència per a un mateix i serveix per a feines a futur”, ha afegit. D’altra banda, un dels novells és David Varas, qui farà de secretari al Centre de Congressos: “Ara, amb gairebé la majoria d’edat, serveix per fer coses productives durant l’estiu i tenir un retorn de diners”.

Paral·lelament, aquest dilluns també han iniciat la seva etapa laboral al Comú d’Andorra la Vella 13 de joves, majors de 18 anys, com a informadors turístics al Departament de Promoció Turística i Comercial.