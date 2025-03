Successos

Un incendi en una xemeneia propaga flames al teulat d’un edifici de fusta a la Pleta del Tarter

El foc ha afectat el teulat d’un edifici de fusta i ha requerit una actuació de quatre dotacions per evitar una propagació més gran

Un incendi originat en una xemeneia ha mobilitzat aquesta tarda quatre dotacions del Cos de Bombers cap a la zona de la Pleta del Tarter, a la parròquia de Canillo. Segons han confirmat fonts oficials citades per EL PERIÒDIC, s’ha rebut l’avís al voltant de les 15.00 hores, moment en què s’ha activat el protocol d’emergència.

El sinistre s’ha produït en un tub de xemeneia que ha traspassat al teulat, fet que, degut a la naturalesa de fusta d’aquest, ha afavorit la propagació del foc. En aquest sentit, el Cos de Bombers ha confirmat que l’extinció s’ha dut a terme tant des de l’exterior com des de l’interior de l’edifici. D’aquesta manera, l’incendi s’ha controlat al voltant de les 16.30 hores, moment en què s’ha iniciat el procediment de cobrir els danys materials amb una lona.

Els serveis han assenyalat que la facilitat amb què els teulats afavoreixen la propagació del sinistre ha exigit una actuació immediata per evitar danys més importants. En aquest context, han destacat que no s’han registrat danys personals, ja que únicament s’han produït materials, i han informat que no s’ha dut a terme cap evacuació. Al lloc dels fets s’han desplaçat una dotació de la caserna de Canillo, una altra del parc d’Andorra la Vella i una tercera procedent del Pas de la Casa, així com el cap de guàrdia de servei.