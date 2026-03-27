Un estudi confirma la presència del mosquit tigre al sud i centre del país i activa mesures de control coordinades

El Govern, a través de la Comissió Interministerial ‘Una Sola Salut’, conjuntament amb Andorra Recerca + Innovació, ha elaborat un estudi que constata la presència habitual del mosquit tigre al Principat, especialment a les zones del sud i fins a la vall central.
La investigació es va dur a terme durant l’estiu i la tardor del 2025 amb la participació del servei de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat. L’objectiu era analitzar les espècies presents al territori i detectar aquest insecte invasor mitjançant la instal·lació de trampes per capturar adults i ous en diversos punts del país, en el marc de vuit campanyes quinzenals entre juliol i octubre.
Els resultats, exposats recentment als cònsols dels set comuns, mostren una presència creixent d’ous, larves i exemplars adults. Les deteccions positives s’han registrat a Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. A més, a l’octubre es van identificar ous resistents, fet que evidencia la capacitat d’aquesta espècie per superar el període hivernal.
Des del punt de vista sanitari, el mosquit tigre té una incidència rellevant, ja que pot provocar picades freqüents i actuar com a vector de transmissió de diversos virus. Es reprodueix en petites acumulacions d’aigua estancada, com recipients, testos o pneumàtics, fet que situa la prevenció domèstica com un element clau per limitar-ne l’expansió.
Davant aquesta situació, el Govern, en coordinació amb els comuns, desplegarà un conjunt d’actuacions estructurades en tres àmbits. D’una banda, s’implementarà un sistema de seguiment per conèixer l’evolució de la seva distribució. De l’altra, es promouran accions de sensibilització adreçades a la població. Finalment, es duran a terme intervencions específiques en espais públics susceptibles d’acumular punts de cria.