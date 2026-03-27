  Els tècnics del ministeri i Andorra Reserca i Innovació en treball de camp. | Govern
Presència confirmada d’espècie invasora

Un estudi confirma la presència del mosquit tigre al sud i centre del país i activa mesures de control coordinades

Les institucions impulsen la vigilància i una campanya informativa per frenar la proliferació de l'insecte amb implicació activa de la ciutadania

El Govern, a través de la Comissió Interministerial ‘Una Sola Salut’, conjuntament amb Andorra Recerca + Innovació, ha elaborat un estudi que constata la presència habitual del mosquit tigre al Principat, especialment a les zones del sud i fins a la vall central.

La investigació es va dur a terme durant l’estiu i la tardor del 2025 amb la participació del servei de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat. L’objectiu era analitzar les espècies presents al territori i detectar aquest insecte invasor mitjançant la instal·lació de trampes per capturar adults i ous en diversos punts del país, en el marc de vuit campanyes quinzenals entre juliol i octubre.

Els resultats, exposats recentment als cònsols dels set comuns, mostren una presència creixent d’ous, larves i exemplars adults. Les deteccions positives s’han registrat a Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. A més, a l’octubre es van identificar ous resistents, fet que evidencia la capacitat d’aquesta espècie per superar el període hivernal.

Des del punt de vista sanitari, el mosquit tigre té una incidència rellevant, ja que pot provocar picades freqüents i actuar com a vector de transmissió de diversos virus. Es reprodueix en petites acumulacions d’aigua estancada, com recipients, testos o pneumàtics, fet que situa la prevenció domèstica com un element clau per limitar-ne l’expansió.

Davant aquesta situació, el Govern, en coordinació amb els comuns, desplegarà un conjunt d’actuacions estructurades en tres àmbits. D’una banda, s’implementarà un sistema de seguiment per conèixer l’evolució de la seva distribució. De l’altra, es promouran accions de sensibilització adreçades a la població. Finalment, es duran a terme intervencions específiques en espais públics susceptibles d’acumular punts de cria.

Andorra Recerca i Innovació impulsa un estudi sobre l’habitatge i la integració social dels temporers al Principat

Notícies relacionades
El jove madrileny condemnat per agressió sexual al Pas no tornarà a la Comella tot i la pena de tres anys
La Policia intensifica els controls per Pasqua amb una campanya contra l’alcohol i les drogues a les carreteres
Que el Baskonia prengui part en dues competicions pot ser, segons Tabak, un “factor diferencial” de cara a diumenge

Notícies destacades
  • Societat
La implementació del 112 pren forma amb el concurs públic a l’abril per al Centre Nacional d’Emergències
  • Societat
Afers Socials obre dos nous locals al carrer Roureda de Sansa d’Andorra la Vella per apropar serveis a la ciutadania
  • Societat
Les dades del DESI evidencien una bretxa entre infraestructures digitals i serveis donats a la ciutadania
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Política
L’oposició retreu a la majoria que no executa els projectes malgrat la “gran capacitat econòmica” de la corporació
  • Parròquies, Societat
El 75% dels sol·licitants de Jovial tenen entre 18 i 29 anys: “El dia que compleixis 30 cauràs de la llista d’espera”
  • Parròquies, Política
Encamp clou amb un superàvit de prop de vuit milions i la minoria lamenta que no se’n destini una part a l’habitatge
