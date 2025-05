Increment del 45% dels expedients sancionadors incoats

Ubach retreu al Govern la inacció davant l’augment dels expedients sancionadors per irregularitats laborals

El secretari general de l’USdA assenyala la feblesa de la legislació, la manca de representació sindical i l’ús electoralista de les problemàtiques socials

El secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, ha reaccionat amb contundència a les dades recents sobre l’increment dels expedients sancionadors per irregularitats laborals, publicades pel Departament d’Inspecció de Treball i fetes públiques ahir pel ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Les xifres, que revelen un augment del 45% d’aquests expedients en el primer trimestre del 2024, han estat interpretades pel representant sindical com la punta de l’iceberg.

“Hi ha molts més abusos laborals dels que es detecten i dels que es denuncien”, ha afirmat Ubach per a EL PERIÒDIC, tot criticant la manca de protecció legal per als treballadors. “Tenim una legislació endarrerida que no protegeix per a res el treballador”, ha afegit. Segons el líder sindical, el procés de denúncia és costós i poc efectiu. “Una persona que va a Batllia a reclamar 1.500 euros, se li’n va tot en advocats, procurador i temps”, ha apuntalat.

Davant les declaracions de Casal, el qual va obrir la porta a possibles millores en la legislació sobre malalties laborals si la ministra Conxita Marsol ho considera oportú, Ubach ha estat taxatiu: “Per al govern de Demòcrates res no toca, només toca quan venen les eleccions”. En aquest sentit, ha criticat el que considera una actitud electoralista del cap de Govern, Xavier Espot. “A quinze dies de les eleccions, es ‘desmelena’ dient que li preocupa molt l’habitatge, la qualitat de vida i els salaris. Quan passen les eleccions, tot això queda en segon pla“, ha manifestat.

Ubach ha carregat durament contra l’Executiu, afirmant que “el govern de DA no escolta ningú”, ni sindicats ni societat civil, i que “van a la seva bola”. També ha criticat que no es desenvolupin aspectes legals ja aprovats, com l’obligatorietat de delegats dels treballadors en empreses de més de 20 empleats. “Quantes empreses tenen delegats avui a Andorra? Es poden comptar amb els dits de les mans i els peus”, ha denunciat.

En relació amb les propostes de reforma del Codi de relacions laborals, Ubach ha explicat que estan treballant en unes modificacions centrades en la representativitat dels treballadors dins de les empreses. “La setmana que ve estarem en disposició de presentar-les primerament a la CEA i després al Consell Econòmic i Social”, ha anunciat. “Hi ha d’haver una reforma profunda i començar per abolir l’acomiadament lliure“, ha continuat, tot subratllant que “Espanya s’està plantejant eliminar aquest sistema, i ells no tenen acomiadament lliure. Imagineu-vos a Andorra”.