Copa del Món de BTT

La Copa del Món de descens omple Pal Arinsal d’espectacle en una jornada marcada pel triomf de Bruni i Seagrave

El resident Loïc Bruni s’imposa amb autoritat en la baixada masculina i Tahnee Seagrave aconsegueix la seva segona victòria de la temporada

Pal Arinsal ha tornat a ser l’escenari d’una competició d’alt nivell amb la disputa de la prova de descens de les WHOOP UCI MTB World Series. El francès resident a Andorra, Loïc Bruni, i la britànica Tahnee Seagrave han estat els vencedors d’una jornada que ha reunit centenars d’aficionats a la Massana, que no han volgut perdre’s l’exhibició dels millors riders del món.

Bruni s’ha imposat amb autoritat en un descens impecable de 2,1 quilòmetres i 458 metres de desnivell entre el pic del Cubil i l’àrea de Fontanals. El corredor ha completat el traçat amb un temps de 2:34.367, una actuació que ha considerat com una redempció després de la caiguda que el va deixar fora del títol mundial l’estiu passat al mateix escenari. “Tenia molt presents aquelles sensacions, volia molt aquesta victòria”, ha declarat.

Amb aquest resultat, Bruni trenca la ratxa de quatre victòries consecutives de Jackson Goldstone, líder de la classificació general, que avui ha acabat segon amb un temps de 2:35.646 (+1.279). El també francès Loris Vergier ha completat el podi amb 2:36.534 (+2.167). Davide Palazzari, que aspirava al triomf, ha caigut en el tram final, i Fernando Juan Muñoz, el millor en les classificatòries, també ha patit una caiguda abans del segon punt intermedi.

A la general Elit masculina, Goldstone manté el lideratge amb 1.406 punts. Bruni retalla distàncies i se situa a 136 punts (1.269), mentre que Vergier és tercer amb 926.

En categoria femenina, la canadenca Gracey Hemstreet ha vist com s’esfumaven les opcions de victòria després d’una caiguda en l’últim revolt, quan liderava amb dos segons d’avantatge. Tot i completar una baixada molt competitiva, ha finalitzat cinquena amb un temps de 3:02.083.

El triomf ha estat per a Tahnee Seagrave, amb una marca de 2:56.835. La britànica ha sumat la seva segona victòria de la temporada i l’onzena en una Copa del Món. Valentina Höll, actual campiona del món i encara amb molèsties físiques, ha estat segona (+1.816), i Mille Johnset, tercera (+1.990). Amb aquests resultats, Höll consolida el lideratge amb 1.344 punts, seguida per Hemstreet (1.225) i Seagrave (1.152), quan resten quatre proves per tancar la temporada.