Reclam sindical per millores laborals

La USdA fa balanç de la història sindical al país i reclama més marge per a l’organització col·lectiva

Gabriel Ubach lamenta les dificultats del sector privat i defensa la necessitat urgent de reformes en les normatives

El moviment sindical a Andorra té una trajectòria limitada però marcada per l’esforç de persistència. El secretari general de la Unió Sindical d’Andorra, Gabriel Ubach, recorda en declaracions per EL PERIÒDIC que “el primer sindicat que va sortir va ser el SAT, el Sindicat Andorrà de Treballadors, a l’època de FEDA [el 1990], i després va sortir USdA”. Segons Ubach, aquestes dues organitzacions han estat “els únics sindicats no vinculats a l’administració que s’han mantingut en el temps”.

La fundació de l’USdA es remunta a finals dels anys noranta, quan es van fer els primers contactes amb sindicats europeus. “A USdA fem una primera reunió amb els sindicats europeus i això hauria de ser l’any 99 o així”, explica. A partir d’aquell moment, va començar el procés de consolidació de la nova entitat. “Jo he estat el primer i únic secretari general de la USdA”, afirma.

Actualment, la Unió Sindical aglutina diverses branques: “L’hospital, els taxistes, el transport sanitari i el sindicat de seguretat”, detalla Ubach. També existeixen sindicats de treballadors públics com el SIPAAG, el de duanes, presons, policia i bombers. No obstant això, segons el dirigent sindical, alguns d’aquests sindicats es van desvincular de l’USdA quan es va optar per prioritzar el sector privat. “Van marxar perquè deien que la guerra de les empreses privades no era la seva”, explica.

Tot i l’existència d’una llei sindical a Andorra, Ubach denuncia que aquesta “no contempla l’acomiadament lliure, ni regula sectors clau”. Afirma que la norma no s’aplica de manera efectiva: “Va sortir una llei que deia que tota empresa amb més de 20 treballadors havia de tenir delegats. Han passat sis o set anys i la majoria no en tenen”.

Segons el secretari general, aquesta situació impedeix la creació de comitès d’empresa, la negociació de convenis col·lectius i la representació sindical efectiva. “Avui en dia, ni França, ni Espanya, ni Portugal entendrien una empresa sense comitè d’empresa ni representativitat sindical”, assenyala.

Ubach admet que “a les empreses privades costa molt” desenvolupar activitat sindical, i n’assenyala les causes: “Tenim un acomiadament lliure i una llei laboral que no ens ajuda massa”. Malgrat això, l’USdA treballa conjuntament amb la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) per impulsar reformes legals: “Hem arribat a uns principis d’acord que ara han de ser validats per la CEA”, explica. L’objectiu és garantir “delegats de treballadors, comitès d’empresa i convenis col·lectius i sectorials”.

El sindicalisme andorrà ha viscut dos grans episodis de mobilització. El primer va ser arran de la modificació del complement de jubilació dels funcionaris. El segon gran moment de protesta ha estat la crisi de l’habitatge. Ubach acusa el govern de promoure “l’especulació immobiliària” a través de lleis com la d’inversió estrangera i la llei òmnibus. “Hem posat 50 solucions sobre la taula, però no volen acabar amb l’especulació”, critica.