Treball investiga nous presumptes abusos a treballadors peruans

El Govern ha confirmat aquest dimecres que el Departament de Treball ha obert un expedient arran d’una nova denúncia per presumptes abusos a treballadors peruans desplaçats al país. Tot i que no s’ha especificat el nombre de persones afectades, s’ha assegurat que s’està actuant amb celeritat per aclarir els fets.

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha afirmat que la cartera encapçalada per la ministra Conxita Marsol “està fent la feina que pertoca per esbrinar i identificar què no s’ha fet de manera correcta”. Aquesta qüestió, segons ha apuntat, es tracta amb màxima atenció, especialment en un moment clau com l’inici de la temporada d’hivern, quan moltes empreses intensifiquen la cerca de personal.

A més, Casal ha destacat que la futura Llei Òmnibus serà decisiva per abordar aquesta problemàtica. “Amb l’aprovació de la nova llei, es prohibirà la contractació de treballadors desplaçats”, ha assegurat, ressaltant que aquesta mesura busca evitar abusos i protegir millor els drets dels treballadors temporals.