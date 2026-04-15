  • El ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, aquest dimecres. | Consell General / Sergi Pérez
Agències
Automatitzar tasques repetitives

Transformació Digital preveu implantar una eina d’intel·ligència artificial per a tots els funcionaris a partir del 2027

El 2025 es van gestionar 1.624 incidents, tot i que les dades “s’han d’interpretar amb prudència” per la manca de notificacions completes

El ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, ha afirmat aquest dimecres que el Govern es planteja implementar, de cara al 2027, una eina d’intel·ligència artificial per a tots els treballadors públics, la qual ha de permetre automatitzar tasques repetitives, redactar documents com els plecs de bases i millorar l’eficiència de l’administració. “El que s’està valorant és incorporar una solució tecnològica, possiblement de Microsoft, a tota l’administració perquè esdevingui una eina d’ús diari per als funcionaris”, ha indicat, tot afegint que també es podran desenvolupar aplicacions específiques “quan hi hagi necessitats concretes en algun departament” per automatitzar processos o reforçar els mecanismes de control.

Durant la compareixença, Rossell també ha fet balanç del 2025 en matèria de ciberseguretat. En aquest sentit, ha detallat que es van gestionar 1.624 incidents, en comparació amb els 1.537 del 2024, i ha assenyalat un increment dels ciberatacs i dels dispositius infectats, amb unes 5.000 infeccions estimades. Amb tot, ha advertit que aquestes dades “s’han d’interpretar amb prudència”, ja que depenen de la informació disponible i no tots els incidents es reporten.

En paral·lel, el ministre ha alertat que l’augment de dades i credencials que circulen de manera il·lícita a la xarxa incrementa la vulnerabilitat d’empreses i ciutadans i facilita nous atacs, alhora que ha apuntat que s’ha detectat un creixement d’atacs que utilitzen adreces IP andorranes com a intermediàries, fet que pot dificultar la seva detecció. Davant d’aquest escenari, ha insistit en la necessitat de reforçar la resiliència del sistema i ha defensat el paper de l’Agència Nacional de Ciberseguretat en la detecció i prevenció d’incidents.

Pel que fa a les perspectives del 2026, Rossell ha explicat que una de les línies de treball se centrarà en la digitalització dels tràmits d’immigració. Segons ha indicat, aquesta mesura permetrà fer molts tràmits en línia i evitar desplaçaments. “Quan es faci la prova pilot, si tot funciona bé, es podran implementar tots els tràmits; si cal fer ajustos, alguns s’incorporaran més endavant”, ha assenyalat, tot recordant que determinats procediments, com el passaport o altres documents d’identitat, requeriran presència física.

Finalment, ha destacat que aquesta digitalització està vinculada amb el projecte de contractació en origen, ja que permetrà posar en contacte empreses i treballadors des del país d’origen i avançar part dels tràmits de manera telemàtica, incloent-hi la verificació prèvia de documentació. Aquesta coordinació, ha conclòs, hauria de facilitar i agilitzar els processos i reduir càrregues administratives.

