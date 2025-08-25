Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Prova ciclista

Talls i afectacions al trànsit aquest dijous i divendres: tot el que has de saber de les etapes 6 i 7 de La Vuelta a Andorra

El pas de la cursa obligarà a suspendre temporalment diverses línies d’autobús urbà i internacional, especialment a l’Estació Joan Nadal

La Vuelta a Espanya torna a passar per Andorra amb dues jornades decisives que obligaran a aplicar talls i restriccions de trànsit. Dijous 28 d’agost l’etapa arribarà a la Caubella, a Pal, i divendres 29 es donarà la sortida de la setena etapa des d’Andorra la Vella. Mobilitat i el COEX han publicat les afectacions previstes i recomanen planificar amb antelació tots els desplaçaments.

Així mateix, el dijous 28 d’agost, el pas de la sisena etapa, de 171 quilòmetres entre el municipi d’Olot, a Espanya, i La Massana, obligarà a tallar carreteres entre les tres i les sis de la tarda. El recorregut entrarà al país per la frontera hispanoandorrana, travessarà Sant Julià de Lòria i Andorra la Vella, i enfilarà cap a la Massana fins a Pal, on la meta estarà situada a la Caubella.

A partir del migdia, el trànsit a la CG-4 entre Pal i la meta quedarà restringit només a vehicles autoritzats. El transport públic també es veurà afectat amb suspensions temporals de diverses línies urbanes i internacionals, especialment a l’Estació Nacional. Per evitar col·lapses, Mobilitat recomana no circular en vehicle entre les quatre i les sis de la tarda i, per accedir a la meta, utilitzar el telecabina de la Massana, la bicicleta o arribar-hi a peu. En cas de mal temps, el servei de telecabina podria quedar interromput i es recorda als aficionats que portin roba d’abric, aigua i menjar.

L’endemà, divendres 29 d’agost, la sortida de la setena etapa es farà des de l’avinguda Tarragona d’Andorra la Vella en direcció a la frontera del Riu Runer per la CG-1. Els talls s’aplicaran entre les dotze i la una del migdia, però ja des de primera hora del matí el trànsit estarà condicionat entre les rotondes de Casadet i Margineda, amb només un carril obert en sentit nord fins a les tres de la tarda. El servei de bus exprés i de la línia 1 quedarà interromput entre les 11.15 i les 12.30 hores, mentre que les línies 2, 3, 4, 5, 6 i 7 també veuran afectades les seves parades en aquesta mateixa franja horària.

A més, l’Estació d’Autobusos Joan Nadal tampoc oferirà servei en les línies internacionals durant mitja hora al migdia. Per minimitzar els efectes dels talls, es recomana utilitzar sempre que sigui possible el transport públic i, en cas de circular en vehicle, fer-ho abans de les 11.30 hores o bé esperar a partir de les 12.30 h.

Per la seva part, el COEX ha informat que, de cara al pas de la cursa, s’han intensificat els treballs de manteniment i neteja a tot el recorregut, amb actuacions de dallat, cunetes i calçada. A més, s’han repavimentat i pintat dos trams clau: la sortida de Pal en direcció a Xixerella i la carretera de la Comella, per garantir la seguretat dels corredors i dels aficionats.

