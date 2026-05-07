S’interromp el servei de recàrrega de la targeta PK durant tres setmanes per una actualització del sistema

El Comú d’Andorra la Vella ha informat de la interrupció temporal del servei de recàrrega de la targeta PK i de la venda de targetes d’accés temporal als aparcaments amb barrera a partir del proper 18 de maig. Aquesta aturada, que tindrà una durada aproximada de tres setmanes (fins al 7 de juny), apunten és totalment indispensable per dur a terme l’actualització del maquinari i del programari del sistema de control de vehicles, així com el bolcat de la base de dades en un nou servidor més modern i eficient.
Davant d’aquesta situació, la corporació ha fet una crida als usuaris habituals de la targeta PK perquè efectuïn la seva recàrrega com abans millor. En aquest sentit, es recomana fer-ho amb antelació suficient abans de la data d’inici dels treballs per garantir que es disposa de saldo per cobrir, com a mínim, aquestes tres setmanes d’ús dels aparcaments.
Tanmateix, l’expedició de targes d’accés temporal, aquelles dispensades directament als caixers automàtics (de 3, 7 i 30 dies) quedarà deshabilitada. Concretament, s’eliminen durant aquest període de transició les targes de 3 i 7 dies, passant a ser una tarifa diària habitual, mentre que als usuaris que se’ls hi venç l’abonament de 30 dies entre el 18 de maig i el 7 de juny podran adreçar-se a la caixa central de l’aparcament Centre Ciutat per gestionar i expedir un nou producte de 30 dies.
Amb tot, l’actualització integral del sistema permetrà oferir un servei molt més fiable, ràpid i segur, adaptant la xarxa d’aparcaments comunals a les noves necessitats tecnològiques. “La nostra prioritat és avisar amb temps perquè cap usuari es trobi sense saldo durant aquestes tres setmanes. L’actualització és una passa necessària per disposar d’un sistema més modern i eficient que millorarà el servei a llarg termini”, ha explicat el conseller de Circulació i Aparcaments de la capital, Xavier Surana. Finalment, també ha subratllat que “la previsió dels ciutadans a l’hora de carregar la targeta abans del 18 de maig és fonamental per minimitzar l’impacte d’aquesta millora tecnològica”.