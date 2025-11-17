Una inversió rècord de 39 milions, un 86% més que l’any passat, impulsa la nova temporada de Grandvalira

Sempre que la meteorologia sigui favorable, les pistes d’esquí obriran les portes el 5 de desembre per fer-ho fins al 6 d’abril. És a dir, 122 dies que representen un curs més curt que l’anterior, però amb millors previsions per arribar a superar 2.320.789 dies d’esquí venuts que es van assolir. Així ho ha exposat aquest matí el director de màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma, durant la presentació d’una temporada amb inversió rècord i que incorpora moltíssimes novetats, com el Mobile Pass.
Així doncs, «les estacions d’Andorra seran pioneres a tenir el forfet al mòbil […] No n’hi ha gaires ni a Europa ni al món que ho tinguin, i això demostra que estem a l’avantguarda», ha esmentat Ledesema durant l’exposició. Aquesta funció es podrà fer servir mitjançant l’aplicació de Grandvalira Resorts, però només estarà disponible per als abonaments d’adults d’un a tres dies. Pel que fa als de temporada, es farà una prova pilot amb grups específics per poder-ho implementar de cara al futur.
En aquest sentit, també s’ha incorporat l‘Smart Guard, un sistema d’accés intel·ligent amb IA que permetrà, entre altres, controlar fraus –que la gent no es vagi passant un mateix forfet– i oferir un accés més ràpid i segur a les pistes. De fet, la intel·ligència artificial ha pres un paper important, com en la pàgina web de Grandvalira.
Entre altres novetats, destaca la creació d’una assegurança de cancel·lació que cobreix la totalitat de les despeses només amb un complement del 3% de les compres. Aquesta mesura, segons ha explicat Ledesma, arriba perquè les reserves es fan cada vegada amb més antelació. Així mateix, es farà una obertura parcial de l’edifici multifuncional del Pas de la Casa, el qual es voldrà tenir completament operatiu a partir de la temporada 2026/27. També s’obrirà una nova escola de neu, un nou circuit de raquetes, de múixing i el Winter Bike Park.
La inversió ja s’ha dit que és de rècord, i és que enguany s’enfila als 39 milions d’euros, un 86% més que l’any passat. Un bon grapat d’aquest pressupost es destina a la garantia de la neu, doncs fins a 11 milions d’euros són per a la neu de cultiu, en la qual en els darrers sis anys s’hi han adreçat pràcticament 26 milions.