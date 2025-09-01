La tornada a les aules al setembre arriba amb el repte econòmic dels pares de preparar el material escolar

El mes de setembre és sinònim de nous inicis per a moltes persones, especialment per a infants i famílies que comencen o reprenen el curs escolar. I amb el retorn a les aules arriba també l’època de preparatius, en què pares i fills han d’organitzar tot el material imprescindible abans del pròxim 9 de setembre. En el cas dels alumnes que inicien maternal —almenys dins el sistema educatiu andorrà— la llista inclou un equipament bàsic per afrontar el curs, el qual ha d’anar degudament identificat amb el nom dels infants.
Tot i això, alguns progenitors consideren que la càrrega de material és desproporcionada per a nens tan petits. “Sembla que vagin a entrar a la universitat”, comenta un pare d’un alumne que començarà maternal B aquest curs. Malgrat aquestes crítiques, el mateix pare reconeix que el centre educatiu ha posat facilitats. “La llista amb tot el material que el nen necessita ens la van proporcionar al juliol, la qual cosa ens ha donat temps per poder comprar-ho amb calma”, explica. També destaca que disposar del calendari escolar amb antelació els ha ajudat a organitzar-se millor.
D’altra banda, hi ha famílies que defensen que part del material hauria de ser proporcionat directament per l’escola a través d’un pagament únic. “Crec que demanen massa coses tenint en compte que el meu fill té només quatre anys. Ens han demanat colors, retoladors i altres materials que podria facilitar l’escola”, assenyala una mare. Tot i haver reutilitzat bona part del material del curs anterior, calcula que la despesa enguany ha estat d’uns 200 euros, incloent-hi la roba escolar, com ara les bates per a les activitats plàstiques.
Les despeses, però, varien segons l’edat dels estudiants. Una família amb una filla a segona ensenyança afirma que el pressupost d’aquest any ha pujat fins als 400 euros “entre material i llibres”. En el seu cas, intenten reduir el consum tot reutilitzant el que està en bon estat: “No els comprem motxilles ni estoigs nous per no entrar dins la roda del consumisme”, asseguren, afegint que “volem que siguin conscients del mal que fem al planeta amb aquesta mania de comprar per comprar”.
En aquest sentit, des de la botiga Carlin assenyalen que el material escolar “es reutilitza cada dos anys”, incidint que moltes famílies aprofiten per passar-lo d’un germà a un altre. Així doncs, segons apunten des de la botiga, una família que reutilitza material té una despesa de 40 euros, mentre que una família que compra tot nou es gasta aproximadament uns 180 euros sense comptar els llibres. També recorden que aquest és un sistema que s’aplica a les escoles amb els llibres, els quals solen tenir una durada mínima de dos cursos.
Des de la llibreria La Trenca expliquen que la reutilització és una pràctica molt habitual entre les famílies, especialment quan no es tracta de lectures obligatòries noves. Tot i això, puntualitzen que la càrrega lectora varia segons el nivell educatiu. “A mesura que avancen els cursos, es van afegint més lectures”, detallen, tot recordant que “al primer cicle potser no en tenen cap, o només un llibre, almenys en el sistema andorrà. A partir del segon cicle ja tenen un llibre de lectura, com a mínim en llengua catalana”. També remarquen que, en alguns casos, els centres exigeixen lectures en format electrònic, el qual les famílies han d’adquirir expressament.
Un altre aspecte que genera debat és la irrupció de la tecnologia en l’educació. Segons la mateixa llibreria, cada vegada hi ha més materials digitals i fins i tot lectures obligatòries en format electrònic. No obstant això, moltes famílies busquen fórmules per reduir-ne l’ús. És el cas d’uns pares amb un fill a segona ensenyança, els quals afirmen que prefereixen evitar dispositius electrònics. En aquest sentit, conclouen que “el treball amb tauletes és el pitjor que hi ha”, insistint en la seva preocupació per l’ús de la intel·ligència artificial en aquests dispositius.