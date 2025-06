Millores a la xarxa viària

Set mesos d’obres a la CG-4 per millorar un dels revolts més problemàtics de la xarxa viària andorrana, situat a Pal

També es licita una voravia, d'uns 30 metres, al Tarter per reduir el risc per als vianants en un tram d’alta concurrència hivernal

El Govern ha aprovat la licitació per eixamplar parcialment un tram de la carretera general 4 amb l’objectiu de millorar la seguretat i la fluïdesa de la circulació en un dels revolts més tancats del país, situat a l’Espalmera de Pal. El projecte, impulsat pel ministre de Territori i Urbanisme, Raül Ferré, respon a les dificultats que suposa actualment el pas de vehicles pesants, especialment autobusos llargs, que sovint hi han de maniobrar o hi queden encallats, sobretot en sentit de descens. Aquestes condicions han provocat diverses incidències i talls puntuals de trànsit.

L’actuació afectarà un tram de 426 metres i preveu la creació de dos carrils de 3,50 metres d’amplada, un sobreample lateral amb voral, una cuneta de recollida d’aigües pluvials i una contracuneta d’un metre als peus dels talussos excavats. L’ampliació permetrà una circulació més segura i àgil, especialment per al transport col·lectiu.

Els treballs tenen una durada estimada de set mesos. Un cop finalitzades les obres, el tram presentarà un sobreample respecte a la resta de la via, fet que facilitarà el gir i el pas dels autobusos, millorant així la funcionalitat d’aquesta infraestructura viària en un punt especialment crític del traçat.

Paral·lelament, el Consell de Ministres també ha autoritzat la licitació de les obres per a la construcció d’una voravia d’uns 30 metres al Tarter, al marge ascendent de la CG-2. Aquesta actuació busca incrementar la seguretat dels vianants que freqüenten la zona, especialment durant la temporada d’hivern, a causa de la proximitat amb un pas de vianants i una rotonda de nova creació. Els treballs s’executaran en un termini de sis setmanes i es preveu que finalitzin abans de l’inici de la propera temporada hivernal.