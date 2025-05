El Vaticà segueix sense nou Papa

Sense acord en la segona jornada a la Capella Sixtina: la fumata negra torna a emergir de la xemeneia

El conclave continuarà aquesta tarda amb dues noves votacions, a l'espera de designar un successor per al Papa Francesc

Aquest matí, els 133 cardenals amb dret a vot han tornat a reunir-se sota els frescos de la Capella Sixtina per continuar el conclave, però les dues primeres rondes de votació han resultat infructuoses. Uns minuts abans del migdia, la fumata negra ha tornat a emergir de la xemeneia, deixant clar que encara no s’ha arribat al consens necessari per escollir el successor del Sant Pare.

Com ja es preveia, cap dels candidats ha assolit la majoria qualificada de dos terços, indispensable per ser proclamat pontífex. La fumata d’aquest matí s’ha fet esperar més de l’habitual, fet que ha mantingut en suspens les desenes de milers de persones reunides a la plaça de Sant Pere, on la incertesa i l’expectació han crescut amb el pas del temps.

Les deliberacions continuaran aquesta tarda, a partir de les 16.00 hores. En cas que la primera votació de la tarda conclogui amb un acord, s’emetrà fum blanc, símbol de l’elecció d’un nou Papa. Si no és així, es procedirà a una nova votació abans del vespre.