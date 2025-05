Nou comitè d’empresa del SAAS

L’USdA celebra els tres representants obtinguts tot i reconèixer que l’herència de l’antic comitè els ha perjudicat

La branca sanitària del col·lectiu assegura que l’objectiu és consolidar una acció sindical eficaç i inclusiva dins del SAAS

L’Unió Sindical d’Andorra (USdA), a través de la seva branca sanitària, ha valorat de manera positiva els resultats obtinguts en les eleccions al nou comitè d’empresa del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), malgrat no haver assolit la majoria. El representant de l’USdA en l’àmbit sanitari, Alex Bandera, ha declarat a EL PERIÒDIC que “tenir representació per a nosaltres ja és un èxit” i ha assegurat que estan satisfets “de la feina que hem fet” i del fet d’haver aconseguit tres membres titulars i tres suplents.

Tot i la satisfacció per la presència al nou comitè, Bandera ha admès que els resultats no han estat els esperats i ha assumit la necessitat de revisar la gestió electoral: “No és el resultat que ens esperàvem […] És una reflexió interna que hem de fer, i aprofundir en els errors que hem pogut cometre durant la campanya”. Segons ha explicat, part de les dificultats també han estat causades per “entrebancs per part de la direcció per poder treballar conjuntament i asseure’s en taules de diàleg”, un fet que, a parer seu, ha perjudicat la percepció pública del sindicat.

En relació amb la participació, Bandera ha manifestat que “ens hauria agradat que tots els treballadors haguessin pogut votar”. Ha comparat les xifres amb les d’edicions anteriors, en què la participació va arribar al 70%, i ha lamentat que aquest any hagi estat inferior. “És una llàstima”, ha afegit. Cal recordar que els comicis celebrats aquest dijous van comptar amb la participació de 683 treballadors d’un total de 1.156, xifra que representa un 59,08% del cens.

Amb tot, des de l’USdA es mostra una clara determinació a continuar treballant per defensar els drets del col·lectiu sanitari. Bandera ha subratllat que “lluitarem i treballarem en conjunt amb les propostes que se’ns plantegin”, i ha afirmat que la línia d’acció del sindicat serà “molt ferma i directa per no caure en paranys de part de la direcció”. També ha remarcat que l’objectiu és aconseguir “moltes més millores que les que tenim ara mateix”, insistint que “l’USdA està per treballar per les millores generals de tots els treballadors, siguin afiliats o no”.

Finalment, tot i no haver tingut encara ocasió de felicitar personalment Eva Font —cap de l’altra candidatura, que ha estat la més votada i ha obtingut vuit representants—, Bandera ha expressat la seva voluntat de fer-ho aviat, i ha volgut encoratjar-la pels “projectes de futur que tenen entre mans”.