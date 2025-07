Ciclisme

L’organització de la Copa del Món de BTT modifica el programa de divendres per la previsió meteorològica

Alguns dels millors ciclistes mundials com Victor Koretzky i Camille Balanche elogien el traçat, i altres com Luca Shaw n'assenyalen la rapidesa

L’organització de la Copa del Món de BTT de Pal Arinsal, l’UCI i Warner Bros Discovery han fet canvis en el programa de demà divendres a causa de la previsió meteorològica, ja que, en principi, hi haurà precipitacions intenses i tempesta elèctrica a la tarda. Amb l’objectiu de prioritzar la seguretat dels ciclistes, equips, voluntaris, espectadors i totes les persones involucrades, s’ha optat per avançar al matí les finals del cross-country short track Elit (XCC), de manera que es disputaran de manera consecutiva amb les sub23 al matí, mentre que les classificatòries del descens s’avançaran dues hores.

Per tant, la primera final de la jornada de demà tindrà lloc a les 09.45 hores, tal com estava previst, però en aquest cas es començarà amb la cursa d’XCC Elit femenina, seguida de la prova d’XCC Elit masculina (10.25 hores), i a continuació es disputaran les finals sub23 femenina (11.20 hores) i masculina (12.00 hores). Pel que fa a les classificatòries del descens, a les 10.30 hores començarà la Q1 Elit femenina, i anirà seguida de la Q1 de la categoria Elit masculina. A les 12.00 hores tindran lloc les classificatòries júnior, mentre que la Q2 Elit està prevista una hora més tard.

Un traçat que agrada

Part dels noms propis d’aquest esport han protagonitzat una roda de premsa aquesta tarda a tall de prèvia per l’inici de la teca competitiva, i després d’haver fet al matí els primers entrenaments oficials. En el cas del cross-country, dos dels màxims referents són els qui han pres la paraula: el nord-americà Christopher Blevins i el francès Victor Koretzky. Precisament aquest darrer, i relacionat amb el traçat, ha assegurat que li encanta: “Està en altitud, a 2.000 metres, i m’agrada quan hi ha aquestes condicions”. Cal recordar que l’any passat a Pal Arinsal, durant el Mundial, es va proclamar campió de short track (XCC) i va ser segon en cross-country olímpic (XCO).

Qui està intractable aquesta temporada és Blevins. Acumula cinc victòries de cinc possibles en XCC i en suma dos més en XCO, per la qual cosa encapçala la classificació general en les dues disciplines. Així, tot fa pensar que al Principat no abaixarà els braços i es tornarà a coronar, tot i que el ‘rider’ ha assegurat que el seu èxit és que afronta cada cap de setmana “des de zero”.

Pel que fa als corredors de descens (DH), la suïssa Camille Balanche també s’ha mostrat encantada amb el recorregut: “Qualsevol petit error et pot enviar al darrere de la classificació perquè la pista serà ràpida”. En aquest sentit, el nord-americà Luca Shaw n’ha destacat ser un traçat més curt i menys tècnic que altres del calendari, cosa que “el fa més complicat perquè tothom va més de pressa i serà molt més ajustat”. Per la seva part, l’alemanya Nina Hoffmann ha assenyalat l’aspecte mental per fer-hi front.

La roda de premsa amb part dels millors corredors mundials: Koretzky, Blevins, Hoffmann, Balanche i Shaw. | Pal Arinsal