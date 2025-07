Futbol - Cita continental

L’FC Santa Coloma simula l’Atlètic i venç contundentment a l’FK Borac Banja Luka a Bòsnia i Hercegovina (1-4)

Els gols de Mario Mourelo, Aleix Cisteró i David Virgili a la primera meitat, i el d'Armando León a la segona, encarrilen l'eliminatòria

L’FC Santa Coloma ha estat el darrer equip andorrà en jugar el seu primer partit de prèvia europea, després que ahir ho fes l’Inter i aquesta tarda l’Atlètic. Els colomencs han repetit el paper dels escaldencs de Dani Luque, i s’han endut la victòria per 1-4 contra l’FK Borac Banja Luka deixant-se molt encaminada l’eliminatòria.

Els primers minuts han estat amb una acció a cada banda, cap d’elles sense veure porteria fins que ho ha fet Stefan Savić en recuperar l’esfèrica a la frontal i provar sort, però Álex Ruiz s’ha fet fort sota pals (11′). Tot i que els bosnians han pogut crear perill, la següent acció s’ha fet esperar. I quina una. Abans d’arribar a la mitja hora, Mario Mourelo només ha hagut d’empènyer, ja dins l’àrea petita, un remat d’Armando León que un jove Mladen Jurkas ha refusat per fer el primer de la nit. La centrada lateral l’ha signat David Crespo després de desfer-se del seu parell.

En un vist i no vist, els tricolor s’han trobat amb opcions d’ampliar distàncies quan l’àrbitre ha xiulat penal per una falta d’Amer Hiroš sobre Ot Remolins. L’encarregat de fer-ho efectiu ha estat Aleix Cisteró (33′). Després d’una diana anul·lada als de Mladen Žižović per fora de joc, León n’ha tingut una de molt clara per fer el tercer, però sol davant porteria ha enviat la pilota per sobre el travesser. Qui sí que ha completat la feina ha estat David Virgili (39′), en rebre de cara una passada del davanter mexicà dins l’àrea i col·locar la pilota al pal llunyà.

Aleix Cisteró, després de transformar el penal. | Marvin Arquíñigo

A la tornada dels vestidors, el vessant ofensiu dels segons classificats de l’anterior WWIN Liga de Bòsnia i Hercegovina ha estat clar, però els de Fede Bessone tampoc s’han conformat amb el resultat. En els primers 10 minuts, els locals han arribat un parell de vegades, totes dues aturades sense problemes per Ruiz. Tot i això, la més clara abans de l’hora de partit ha estat per a León (60′), qui ha rebut en profunditat quedant-se sol davant Jurkas, qui li ha negat la diana amb una estirada de fotografia. Al cap de cinc minuts, ha pogut ‘mullar’. L’expunta del Ranger’s ha rebut entre línies de Mourelo, ha enganyat el seu defensor i ha passat la pilota per sota les cames del porter de 17 anys.

Abans de tancar el matx, gairebé vist per sentència de cara la tornada de la setmana vinent a Encamp (dijous a les 18.00 hores), Enver Kulašin ha fet una paret amb un company per sortir a la carrera des del mig del camp i xutar pel primer pal just internar-se dins l’àrea (71′). Al final, 1-4.

Mario Mourelo, davant Cherif Diouf. | Marvin Arquíñigo