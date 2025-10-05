Sant Julià ultima els darrers passos administratius per publicar el concurs sobre la residència universitària

El Comú de Sant Julià de Lòria continua avançant en el projecte de transformació de l’Hotel Pol en una residència universitària amb espais de coliving i habitatges assequibles sota règim de concessió administrativa. Aquesta iniciativa pionera a Andorra té com a objectiu donar resposta a la creixent necessitat d’allotjament per a estudiants universitaris, alhora que reforça el paper de la parròquia com a nucli de coneixement i innovació.
Segons el calendari previst, a principis del mes de novembre es publicarà el concurs públic internacional per a la reforma i gestió de l’antic Hotel Pol, un pas clau perquè esdevingui la futura residència universitària de la parròquia. El comú està acabant d’elaborar l’estudi de viabilitat per al condicionament de l’immoble.
El projecte, desenvolupat conjuntament amb el Govern d’Andorra i la Universitat d’Andorra, es concep com una oportunitat transformadora que aportarà un impacte social i econòmic positiu a la parròquia. L’emplaçament, situat estratègicament davant la UdA, permetrà oferir places d’allotjament a preus raonables i adaptats a les necessitats dels estudiants. A més, una part de l’edifici es reservarà per a ús públic, de manera que l’equipament també donarà servei a la ciutadania.
Es tracta d’un projecte estratègic, que requereix la implicació i el suport de totes les institucions implicades per fer possible la seva implementació i consolidar la parròquia com un referent en l’àmbit del coneixement i la innovació al país.