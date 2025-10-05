Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L'Hotel Pol es convertirà en una residència universitària. | Comú de Sant Juñià de Lòria
El Periòdic d'Andorra
Allotjaments per a estudiants

Sant Julià ultima els darrers passos administratius per publicar el concurs sobre la residència universitària

Segons el calendari, a principis de novembre es publicarà el concurs públic internacional per a la reforma i gestió de l’antic Hotel Pol

El Comú de Sant Julià de Lòria continua avançant en el projecte de transformació de l’Hotel Pol en una residència universitària amb espais de coliving i habitatges assequibles sota règim de concessió administrativa. Aquesta iniciativa pionera a Andorra té com a objectiu donar resposta a la creixent necessitat d’allotjament per a estudiants universitaris, alhora que reforça el paper de la parròquia com a nucli de coneixement i innovació.

Segons el calendari previst, a principis del mes de novembre es publicarà el concurs públic internacional per a la reforma i gestió de l’antic Hotel Pol, un pas clau perquè esdevingui la futura residència universitària de la parròquia. El comú està acabant d’elaborar l’estudi de viabilitat per al condicionament de l’immoble.

El projecte, desenvolupat conjuntament amb el Govern d’Andorra i la Universitat d’Andorra, es concep com una oportunitat transformadora que aportarà un impacte social i econòmic positiu a la parròquia. L’emplaçament, situat estratègicament davant la UdA, permetrà oferir places d’allotjament a preus raonables i adaptats a les necessitats dels estudiants. A més, una part de l’edifici es reservarà per a ús públic, de manera que l’equipament també donarà servei a la ciutadania.

Es tracta d’un projecte estratègic, que requereix la implicació i el suport de totes les institucions implicades per fer possible la seva implementació i consolidar la parròquia com un referent en l’àmbit del coneixement i la innovació al país.

Comparteix
Notícies relacionades
Andorra la Vella crea una borsa de treball per a activitats esportives i de lleure, exceptuant les d’estiu
Encamp invertirà més de 300.000 euros en la reforma i ampliació de l’abocador de neu del Pas de la Casa
Els tallers ocupacionals del centre penitenciari impliquen el 63% dels presos i reben una valoració positiva

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Engolasters acollirà l’Escape Game, la llegenda de les castanyes, una aventura familiar plena d’enigmes i misteri
  • Societat
Els dominis ‘.ad’ es tripliquen en un any: de 3.000 a més de 9.300 gràcies a l’obertura del registre arreu del món
  • Societat
El Govern treballa en una nova llei de l’aigua amb l’objectiu de modernitzar el marc normatiu vigent des de 1985
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Andorra la Vella crea una borsa de treball per a activitats esportives i de lleure, exceptuant les d’estiu
  • Parròquies, Societat
Encamp invertirà més de 300.000 euros en la reforma i ampliació de l’abocador de neu del Pas de la Casa
  • Parròquies, Societat
Sant Julià ultima els darrers passos administratius per publicar el concurs sobre la residència universitària
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu