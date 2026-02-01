Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  La cercavila escolar del Carnaval lauredià, en una edició anterior. | Comú de Sant Julià de Lòria
Festivitat

Sant Julià de Lòria dona el tret de sortida al Carnaval amb un programa ple d’activitats per a totes les edats

Entre les novetats, destaca un taller que permetrà als assistents estampar el seu propi mocador de Carnaval mitjançant la tècnica de la serigrafia

El Carnaval d’enguany del Comú de Sant Julià de Lòria compta amb actes que s’allargaran durant diversos dies i que combinen les propostes més arrelades amb activitats familiars i juvenils. En aquest sentit, la corporació ha fet una crida a la participació en les comparses tradicionals lauredianes, així com al concurs de carrosses de la Gran Rua, per a les quals les inscripcions es mantindran obertes fins al dilluns 9 de febrer.

El programa arrencarà divendres amb la tradicional cercavila escolar pels carrers de la parròquia, mentre que el cap de setmana concentrarà alguns dels moments més esperats, com la Gran Rua de Carnaval, la botifarrada popular i el ball de disfresses. Dissabte també tindrà lloc l’Xtrem Race, una cursa d’obstacles adreçada principalment al públic jove a partir de 8 anys, i el pregó d’obertura amb la penjada del Carnestoltes.

Entre les novetats d’aquesta edició, destaca el taller del dilluns de Carnaval a càrrec de Taller Tartera, una proposta creativa i participativa que permetrà als assistents estampar el seu propi mocador de Carnaval mitjançant la tècnica de la serigrafia.

Paral·lelament als actes centrals, durant tota la setmana s’han programat diverses activitats pensades per facilitar la conciliació familiar i ampliar l’oferta lúdica i educativa. Del dimarts 17 al divendres 20 de febrer tindran lloc les Artvacances, amb tallers creatius per a infants, les Bibliovacances de Carnaval, amb contacontes i activitats de foment de la lectura, així com el Campus Multiesportiu de Carnaval.

