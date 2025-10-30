Rossell anuncia que Andorra Telecom farà obligatòria la SIM per a menors per limitar continguts bèl·lics i pornogràfics

El cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, han inaugurat aquest dijous la Jornada per tractar la protecció de la infància en els entorns digitals, celebrada en el marc del II Fòrum d’Andorra, impulsat conjuntament amb la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT). En el seu discurs inaugural, Espot ha advertit dels riscos associats a l’exposició digital en edats primerenques, tot subratllant la necessitat de “garantir que la tecnologia estigui al servei de les persones” i de “protegir en definitiva els drets i les oportunitats de tots els ciutadans”.
D’aquesta manera, el mandatari ha anunciat que l’Executiu està treballant una modificació de la Llei qualificada dels drets dels infants i dels adolescents per incorporar-hi proteccions específiques en l’àmbit digital. Segons Espot, la reforma vol garantir “una major flexibilitat i rapidesa d’actuació” en l’establiment de canals de denúncia obligats per als casos de risc o abús en línia. A més, ha recordat la creació del Centre de Benestar i Competències Digitals, que s’ubicarà al nou edifici Node, i que centralitzarà accions de prevenció, sensibilització i formació. Aquest centre impulsarà el Pla de Benestar Digital dels Infants i Joves, orientat a “oferir recursos a famílies, escoles, empreses i administracions” per promoure un ús segur de la tecnologia.
En declaracions posteriors, Rossell, ha concretat els detalls de la reforma legal i de les mesures que l’acompanyaran, tot confirmant que la modificació de la llei inclourà l’establiment d’una targeta SIM protegida i obligatòria per a tots els menors que disposin d’un telèfon mòbil fins a la majoria d’edat: “Ara és de forma voluntària, però farem un pas més i l’establirem com a targeta obligatòria”, ha explicat, remarcant que “les SIM per a menors limiten certs continguts, bèl·lics o pornogràfics, quan fan cerques a nivell de xarxes socials o de cercadors d’internet”. Així i tot, ha reconegut que “la tecnologia no permet encara restringir els continguts que s’envien per missatgeria o xarxes socials”.
El ministre ha precisat que, a l’hora de contractar una línia, Andorra Telecom haurà de verificar l’edat de l’usuari i assignar la targeta corresponent, amb mecanismes de control adaptats a cada franja d’edat, insistint que “la responsabilitat del Govern no pot substituir la dels pares”, i remarcant la importància de “l’acompanyament i la conscienciació” a través del nou Centre de Benestar Digital. Pel que fa als canals de denúncia, Rossell ha explicat que es volen reforçar i centralitzar en el mateix centre, en coordinació amb Andorra Telecom, la policia i els ministeris competents. Aquests canals seran accessibles a través de plataformes web i permetran comunicar vulneracions o situacions de risc de manera àgil i confidencial.
Així, el titular de Transformació Digital ha avançat que el Govern culminarà la redacció de la reforma durant el mes de novembre, després d’una ronda de trobades amb joves per recollir les seves aportacions. L’objectiu és tramitar el text abans de final d’any o, com a molt tard, durant el primer trimestre de 2026. En aquest sentit, Rossell ha precisat que la modificació serà “quirúrgica” i se centrarà exclusivament en els aspectes digitals de la llei, “per no allargar la tramitació parlamentària”. Tot i així, ha confirmat que el text es redacta en coordinació amb la Fiscalia i el cos de policia per incorporar-hi els mecanismes de detecció i resposta que puguin millorar la protecció dels menors.
“El que volem és garantir un entorn digital segur i responsable per als nostres infants”, ha conclòs Rossell, tot admetent que “la regulació no ho pot controlar tot” i destacant la combinació de normativa, educació i supervisió per reduir riscos i promoure un ús saludable de la tecnologia.
Ponder: “Andorra és un referent en cooperació digital i seguretat infantil”
L’acte també ha comptat amb la participació del cap de l’Oficina Europea de la UIT, Jaroslaw Ponder, qui ha posat en relleu el paper d’Andorra en la transformació digital segura i inclusiva. “És un gran honor i un plaer ser avui aquí amb vosaltres i donar-vos la benvinguda en nom de la UIT, inclosos aquells que treballen cada dia per mantenir els infants segurs en línia”, ha expressat, tot felicitant el país pel seu progrés tecnològic i social.
Ponder ha destacat que “Andorra s’ha convertit en un punt de referència regional i internacional pel seu compromís amb la cooperació multilateral i la promoció de l’agenda digital”, i ha subratllat que el Principat “ha assolit una cobertura del 100% de la població i un accés d’alta velocitat a totes les escoles, arribant als 10 gigabits”. El representant de la UIT ha remarcat que la Carta de Protecció dels Infants en línia “és un instrument clau per afrontar els riscos que afecten especialment els joves, cada vegada més actius a l’entorn digital a edats més primerenques”.
Així, el responsable europeu ha incidit que “la mesura i les dades han de guiar les polítiques” i ha agraït al Govern la seva “passió, dedicació i compromís per avançar en la transformació digital i fer que la connectivitat significativa sigui una realitat”. Ponder ha conclòs amb una reflexió personal: “Soc pare de dues nenes de 10 i 12 anys, molt actives en el món digital. Això m’alegra, però també em preocupa. La meva motivació és assegurar que oferim un futur digital segur per a la pròxima generació”, ha conclòs.