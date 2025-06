Seguretat a l’entorn natural

Ràmio acollirà un taller de socorrisme de muntanya per fomentar la seguretat en entorns naturals

L’activitat oferirà formació pràctica per actuar amb rapidesa en situacions d’emergència amb mitjans improvisats

El Comú d’Escaldes-Engordany ha programat un taller pràctic de socorrisme de muntanya que tindrà lloc el pròxim 21 de juny a Ràmio. L’objectiu principal de la iniciativa és dotar els participants de coneixements essencials per intervenir en situacions d’urgència mentre es troben en entorns naturals, especialment mitjançant tècniques de fortuna que permetin utilitzar els recursos disponibles sobre el terreny.

El curs està adreçat a persones aficionades a les activitats a l’aire lliure com excursionistes, escaladors o qualsevol ciutadà interessat a saber com reaccionar davant d’un accident a la muntanya. La sessió començarà a les 10.00 hores i estarà conduïda per professionals del sector. Donada la limitació de places, és imprescindible realitzar una inscripció prèvia mitjançant el portal web www.e-e.ad.