  • L'edifici de Bombers. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Torna la calor

Protecció Civil reactiva la prealerta per perill d’incendi molt alt al centre i sud del país fins a 1.500 metres

A la resta del territori i fins a 2.000 metres el risc d’incendi és alt (nivell 1), i, per sobre dels 2.000 metres, el perill és de nivell 0 baix o moderat

El Departament de Protecció Civil ha reactivat la prealerta per perill d’incendi a nivell 2 molt alt a la zona central i sud del país fins a 1.500 metres, d’acord amb la informació publicada pel Cos de Bombers al Butlletí de perill d’incendi forestal, i es preveu que s’allargui fins demà. A la resta del territori i fins a 2.000 metres, el risc d’incendi és alt, és a dir, a nivell 1; i, per sobre dels 2.000 metres, el perill d’incendi és de nivell 0 baix o moderat.

Davant d’aquesta situació, Protecció Civil ha accionat una sèrie de procediments preventius d’acord amb la campanya de prevenció d’incendis forestals amb les restriccions de l’ús del foc en les zones de barbacoa i la suspensió de les enceses de foc i el llançament de coets pirotècnics. Cal recordar que és la segona prealerta per perill d’incendi a nivell 2 molt alt que ha activat el departament aquesta setmana.

Per la seva banda, el Servei Meteorològic ha activat un avís groc (perill moderat) per altes temperatures a tot el Principat. La previsió és que es registrin temperatures anormalment altes i humitats molt baixes, amb màximes que poden arribar als 35 graus a la Borda Vidal. Ara bé, el pronòstic és que la nova ratxa càlida serà més curta que les anteriors, atès que a partir de demà al vespre les temperatures baixaran i tendiran a normalitzar-se.

Mapa meteorològic de Météo France. | Servei Meteorològic d’Andorra

