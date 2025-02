Projecte Vida atén 154 persones afectades per addiccions durant el 2024

El Projecte Vida ha presentat la seva Memòria 2024, destacant l’impacte de la seva tasca en l’atenció i suport a persones amb problemes d’addicció i les seves famílies. En el transcurs del 2024, l’entitat ha atès un total de 154 persones presencialment a la seva seu. D’aquestes, 87 ho han fet en primera persona, mentre que la resta han estat familiars que han buscat ajuda per als seus éssers estimats.

Entre les persones ateses en primera persona, un 81,14% ho han fet per problemes relacionats amb el consum d’alcohol, seguit d’un 9,02% per cànnabis; un 4,10% per politoxicomanies; un 3,28% per cocaïna, i un 2,46% per problemes de ludopatia. Pel que fa a la distribució per gènere, el 71,95% de les persones ateses han estat homes, mentre que el 28,05% han estat dones.

En relació amb el suport a familiars, Projecte Vida ha atès un total de 61 famílies que han demanat ajuda per problemes d’addiccions d’un dels seus membres. D’aquestes, un 93,44% de les sol·licituds han estat fetes per dones, mentre que el 6,56% han estat formulades per homes. Aquesta tendència, segons destaca l’entitat, reflecteix una major implicació de les dones a l’hora de cercar suport per a familiars amb problemes d’addicció.

Pel que fa a les substàncies que han motivat les consultes familiars, el cànnabis ha estat el principal motiu amb un 80,34% dels casos, seguit de l’alcohol amb un 14,75% i el joc amb un 4,91%.

Al llarg del 2024, Projecte Vida ha desenvolupat diversos programes per abordar les addiccions des de diferents perspectives. Entre ells, destaquen els grups d’ajuda a famílies; el programa ‘Primera Persona’, destinat a persones amb addiccions; el programa ‘Dones’, per oferir suport especialitzat, i el ‘Club del Llibre en Presó’, una iniciativa de foment de la lectura i el diàleg en centres penitenciaris. Així mateix, destaca el ‘Cicle de Prevenció’, amb sessions formatives, i diverses campanyes de divulgació per sensibilitzar la societat sobre els riscos de les addiccions i els recursos disponibles per a la seva recuperació.