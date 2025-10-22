Ponce afirma que s’ha contactat amb l’argentina que venia a fer temporada, després del presumpte segrest

El president de l’associació Argentinos en Andorra, Marcelo Ponce, ha confirmat al PERIÒDIC que Paola Mariana Lens, la jove argentina desapareguda a Espanya i que tenia la intenció de venir a Andorra el pròxim hivern, ha estat contactada i es troba bé.
Segons ha explicat Ponce la millor amiga de la noia l’ha informat fa pocs minuts que no es tracta d’un segrest, sinó que simplement havia tingut el telèfon apagat o desactivat durant uns dies. A més des del mitjà TN Argentina s’ha informat que una comissaria de Mallorca ha trucat a la família per informar que la noia es troba allà en bon estat de salut.
Aquesta informació arriba després que el mitjà argentí Clarín publiqués una notícia sobre la seva possible desaparició. El rotatiu citava declaracions de la mare de la jove, que afirmava que la seva filla “va marxar feliç, volia estalviar per poder gaudir de la temporada d’esquí a Andorra”.
La mare també havia expressat la seva preocupació: “No sabem què li ha passat. Si és que es troba malament anímicament o si ha estat una víctima més de tracta. No en sabem res.”
Per donar més context, Paola Mariana Lens, de 26 anys, havia viatjat a principis d’octubre a Palma de Mallorca per una oferta laboral com a mainadera. La seva família a l’Argentina havia denunciat la seva desaparició després de perdre tot contacte amb ella el 14 d’octubre. La jove, apassionada dels esports d’hivern i en especial del snowboard, tenia plans d’estalviar per instal·lar-se a Andorra durant la temporada de neu i formar-se com a instructora.
Durant els primers dies a Espanya, Mariana es va comunicar amb amics i familiars per explicar que es trobava bé, però més tard va deixar de respondre trucades i missatges. Des del seu entorn es temia que hagués estat víctima d’una xarxa de tràfic. Ara, la confirmació que està amb vida i sota resguard policial retorna la calma, mentre s’esperen més detalls sobre les circumstàncies de la seva aparició.