Pilotes fora davant les darreres queixes dels Bombers alhora que es remet part de les decisions a la direcció del cos

La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha valorat les reivindicacions de l’Associació de Bombers A118 després que el col·lectiu alertés de l’augment de la complexitat dels incendis i reclamés una adaptació dels recursos a la realitat operativa actual. En aquest context, la ministra ha volgut destacar, en primer terme, el paper del cos durant l’episodi a l’antiga fàbrica d’Aigües d’Arinsal: “Van demostrar que estan al peu del canó, que podem confiar en ells i que estan altament professionalitzats”, tot subratllant que els efectius “no dubten en exposar-se fins i tot per protegir la població”.
Tanmateix, i pel que fa a les crítiques sobre una possible manca d’escolta al criteri tècnic, la ministra ha assegurat que des del Govern s’han tingut en compte les aportacions dels professionals. “Sempre he valorat molt i he tingut molt en compte els suggeriments tècnics que se m’hagin pogut fer arribar”, ha afirmat. “La porta sempre estarà oberta per parlar amb ells i que puguin fer aportacions i mirar quines millores es poden fer”, ha afegit Molné, apuntant, en aquesta línia, que moltes decisions d’operativa corresponen més a la direcció del cos que no pas directament al ministeri que ella mateixa encapçala.
En edificis de gran alçada, Bombers intervindrà abans de l’atorgament de la cèdula d’habitabilitat per “verificar que totes les condicions de seguretat i les normes antiincendi estan complertes”
En relació amb l’actualització dels reglaments, un altre dels aspectes que preocupen el col·lectiu, Molné ha explicat que actualment hi ha diverses comissions de treball actives: una centrada en la normativa antiincendi i una destinada a regular la pirotècnia, especialment en locals d’oci nocturn. A més, ha avançat que s’està treballant en modificacions reglamentàries vinculades als edificis de gran alçada, de manera que els Bombers intervindran abans de l’atorgament de la cèdula d’habitabilitat per “verificar que totes les condicions de seguretat i les normes antiincendi estan complertes”.
Amb tot, la ministra ha admès que actualment no existeix una normativa específica a Andorra per a aquest tipus d’edificacions. Per aquest motiu, ha indicat que, en fase d’autorització de construcció, s’aplica la normativa francesa. Així i tot, s’ha mostrat convençuda que aquest mecanisme permet cobrir “de manera satisfactòria” el buit existent i garantir que els edificis de gran alçada compleixin els requisits de seguretat.