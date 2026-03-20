Pilar Serrano repetirà com a representant a la CASS en ser renovada per a un segon mandat consecutiu

El Govern ha acordat renovar Pilar Serrano com a representant de l’Executiu al Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), segons ha informat en un comunicat aquest divendres. Serrano, qui va ser nomenada el 2022, iniciarà així un segon mandat consecutiu. Amb aquesta renovació, es manté la composició dels seus representants dins l’òrgan, el qual actualment està format per Marc Galabert, qui n’és el president, Carla Guerrero, la mateixa Serrano i Jordi Cinca.
Cal recordar que el Consell d’Administració és l’òrgan màxim de representació i administració de la CASS. Segons estableix la normativa, els seus membres tenen un mandat de quatre anys i poden ser renovats una única vegada de manera consecutiva. Aquest òrgan està integrat per quatre membres designats pel Govern, als quals s’hi sumen dos representants dels assalariats i assimilats, un representant dels pensionistes i un representant dels empresaris i de les persones que desenvolupen una activitat per compte propi.