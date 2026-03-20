Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
El Periòdic d'Andorra
No hi haurà canvis a l'òrgan

Pilar Serrano repetirà com a representant a la CASS en ser renovada per a un segon mandat consecutiu

Nomenada l'any 2022, continuarà al Consell d’Administració juntament amb la resta de membres designats per l'ens governamental

El Govern ha acordat renovar Pilar Serrano com a representant de l’Executiu al Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), segons ha informat en un comunicat aquest divendres. Serrano, qui va ser nomenada el 2022, iniciarà així un segon mandat consecutiu. Amb aquesta renovació, es manté la composició dels seus representants dins l’òrgan, el qual actualment està format per Marc Galabert, qui n’és el president, Carla Guerrero, la mateixa Serrano i Jordi Cinca.

Cal recordar que el Consell d’Administració és l’òrgan màxim de representació i administració de la CASS. Segons estableix la normativa, els seus membres tenen un mandat de quatre anys i poden ser renovats una única vegada de manera consecutiva. Aquest òrgan està integrat per quatre membres designats pel Govern, als quals s’hi sumen dos representants dels assalariats i assimilats, un representant dels pensionistes i un representant dels empresaris i de les persones que desenvolupen una activitat per compte propi.

Cinca alerta que, si s’esgota el Fons de Reserva, l’Estat podria haver d’assumir aportacions de fins a 400 milions anuals

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Una nova entrada de fred pot deixar temperatures hivernals a les portes de les vacances de Setmana Santa
Els infants d’Andorra la Vella aposten per un parc interior a l’Espai Capital mentre el comú estudia la integració
Losada destaca “l’evolució de les obres” al passeig del riu, tot i l’execució per fases per evitar afectacions importants

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Cultura, Societat
El conflicte a l’Orient Mitjà obliga a cancel·lar el vol d’un concursant del Sax Fest i provoca una baixa al certamen
  • Societat
El Govern elimina el carnet de pescador com a document identificatiu i simplifica els tràmits administratius
  • Política, Societat
Llum verda a la reforma laboral per reforçar la representació i facilitar un major diàleg entre sindicats i patronals
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Els infants d’Andorra la Vella aposten per un parc interior a l’Espai Capital mentre el comú estudia la integració
  • Parròquies, Societat
Losada destaca “l’evolució de les obres” al passeig del riu, tot i l’execució per fases per evitar afectacions importants
  • Parròquies
Andorra la Vella actualitza el reglament del Jovial prioritzant a la gent jove de la parròquia que encara no s’ha emancipat
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu