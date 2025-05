Consell de Ministres

Període extraordinari per reforçar el servei de taxi interurbà durant els grans esdeveniments de l’estiu

Les llicències amb una sola targeta podran obtenir-ne una de provisional per a la cobertura de serveis com els Jocs dels Petits Estats

El Govern ha aprovat aquest dimecres l’establiment d’un període d’esdeveniments extraordinaris per al servei de Taxi Ordinari Interurbà (TOI) per a l’any 2025. L’objectiu de la decisió és poder donar una cobertura extra del servei durant un període de temps determinat amb motiu de la celebració de diversos esdeveniments destacats, com els Jocs dels Petits Estats d’Europa que Andorra acollirà a finals d’aquest mes de maig.

Així, s’ha establert que del 19 de maig al 14 de setembre es podrà disposar d’una segona targeta de transport provisional per oferir més servei de taxi. Aquesta segona targeta només serà vàlida per aquest període i s’entregarà en cas que una llicència del servei de Taxi Ordinari Interurbà (TOI) disposi d’una única targeta de transport. La mesura s’implementa seguint l’establert al Reglament del taxi.

S’ha considerat que durant aquest període es preveuen diversos esdeveniments destacats com els Jocs dels Petits Estats, els serveis de festes majors i els esdeveniments culturals (concerts o altres) que s’organitzen durant el període estival.