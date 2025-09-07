Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Uns vehicles en un concessionari. | Arxiu ANA
Renovació clau del parc

Pere Betriu remarca que rejovenir el parc automobilístic depèn de la compra de vehicles nous

El president de l’AIVA defensa accelerar la renovació, impulsar l’electrificació i establir exempcions fiscals per reduir emissions

El president de l’Associació d’Importadors de Vehicles d’Andorra (AIVA), Pere Betriu, subratlla que revertir l’envelliment i reduir emissions passa, sobretot, per accelerar la renovació del parc. Betriu recorda que, només entre els turismes, el 41%, uns 27.594 en total, té menys de deu anys, el 29,8%, 20.234 unitats, tenen entre 10 i 20 anys i el 29,5%, 20.008 cotxes, superen les dues dècades, segons dades que el departament d’Estadística va publicar a principis d’any.

“D’entrada, que augmentin les vendes de vehicles nous, i treure vehicles de circulació. La clau perquè el parc automobilístic rejoveneixi és incentivar la compra de vehicles nous, sobretot vehicles pesants, que són els que tenen un impacte més gran”, ha afirmat Betriu. Tanmateix, Betriu considera que “estem seguint el camí correcte” amb les actuals mesures i la tendència del mercat.

Segons les dades, Andorra va tancar l’últim exercici amb 101.123 vehicles en circulació ( +3%, +2.940 unitats), dels quals 68.198 són turismes ( +2.024 en un any). Tot i el creixement, l’antiguitat mitjana del parc puja fins als 16 anys, un 1,6% més que l’any anterior, i la tendència d’envelliment “continua” respecte als darrers anys. Més de 40.000  vehicles superen els deu anys, una xifra que ha incrementat fins a 2.000 més en la franja dels més antics des de l’any 2023.

Betriu defensa que un dels passos a seguir és l’electrificació dels automòbils, la qual defensa que ha emprès força particularment enguany. En total són 20,9 vehicles elèctrics per cada 1.000 habitants ( +23,9%), 1.081 elèctrics purs ( 1,1% del parc; +185, +20,6%) i 3.800 híbrids endollables i no endollables ( +924, +32,1%).

“No crec en una ajuda massiva per renovar”, ha apuntat el president de l’AIVA, sinó que les prestacions haurien de ser “en forma d’exempció”. Descarta crear zones de baixes emissions, ja que “afectaria els transportistes”, però si apunta a millorar els incentius fiscals i establir “ajudes per les empreses per renovar les flotes”, com el pla Engega promocionat per Govern per a furgonetes de repartiment i taxistes.

