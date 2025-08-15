El Comú d’Ordino obre un concurs per a la decoració i il·luminació del ‘Camí il·luminat de Nadal a Llorts’

El Comú d’Ordino ha obert un concurs públic nacional per a la gestió integral de la decoració i il·luminació del ‘Camí il·luminat de Nadal a Llorts’. L’objectiu, segons informen, és contractar una empresa que subministri, en règim d’arrendament operatiu (lloguer), les figures i elements decoratius, així com que s’encarregui del muntatge, i el manteniment durant tot el període d’activitat i posterior desmuntatge de la instal·lació. El projecte inclou també la compra d’una garlanda per a la il·luminació del camí, juntament amb la seva instal·lació, manteniment i desmuntatge.
Des de la corporació ordinenca s’indica que aquest edicte s’emmarca dins d’un projecte més ampli de promoció turística de la parròquia amb motiu de les festes nadalenques. Tot i que el conjunt del projecte es donarà a conèixer pròximament, aquest plec fa referència exclusivament a la decoració d’un tram concret, que serà batejat com a ‘Camí de Rens’.