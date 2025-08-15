Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L'Església de Llorts. | Arxiu ANA
El Periòdic d'Andorra
Concurs públic nacional

El Comú d’Ordino obre un concurs per a la decoració i il·luminació del ‘Camí il·luminat de Nadal a Llorts’

Amb aquesta iniciativa, la corporació vol oferir als visitants i veïns una experiència nadalenca única i de qualitat al bell mig de la parròquia

El Comú d’Ordino ha obert un concurs públic nacional per a la gestió integral de la decoració i il·luminació del ‘Camí il·luminat de Nadal a Llorts’. L’objectiu, segons informen, és contractar una empresa que subministri, en règim d’arrendament operatiu (lloguer), les figures i elements decoratius, així com que s’encarregui del muntatge, i el manteniment durant tot el període d’activitat i posterior desmuntatge de la instal·lació. El projecte inclou també la compra d’una garlanda per a la il·luminació del camí, juntament amb la seva instal·lació, manteniment i desmuntatge.

Des de la corporació ordinenca s’indica que aquest edicte s’emmarca dins d’un projecte més ampli de promoció turística de la parròquia amb motiu de les festes nadalenques. Tot i que el conjunt del projecte es donarà a conèixer pròximament, aquest plec fa referència exclusivament a la decoració d’un tram concret, que serà batejat com a ‘Camí de Rens’.

Comparteix
Notícies relacionades
Quan el tiquet puja i el cistell s’aprima: la inflació empeny Andorra cap a una dieta amb més riscos per a la salut
Les constants onades de calor disminueixen els ruscs d’abelles i, conseqüentment, la producció de mel
Protecció Civil torna a activar l’avís groc per altes temperatures al llarg del territori durant tot el cap de setmana

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat, Successos
Els Bombers rescaten quatre ferits en accidents de muntanya a Tristaina, Collada de Muntaner, Rialp i el Bike Park
  • Societat, Successos
Detingut per presumptes agressions i amenaces a l’exparella després d’una discussió a la Festa Major d’Encamp
  • Societat
El tram viari entre la Dama de Gel i el Pont de París estarà tallat al trànsit del 18 d’agost al 5 de setembre per obres
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Afectacions viàries a Escaldes-Engordany pel pas de La Vuelta, amb talls entre les 15.30 i les 18.00 hores
  • Parròquies, Societat
Encamp activa el Llaç d’Animació i l’àrea de Jovent per al proper curs escolar amb serveis complets de matí i de tarda
  • Parròquies, Societat
El Comú d’Andorra la Vella oficialitza el nom de dos carrers a Comella Parc per reforçar la identificació toponímica
Publicitat
Enquesta
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu