Atenció a víctimes de violència de gènere

Obertes les inscripcions per al primer curs en protocols d’actuació en situacions de violència envers les dones

La formació començarà el divendres 6 de febrer i es desenvoluparà a la Universitat d’Andorra tots els divendres de 9.00 a 13.00 hores

 El Govern, a través de la secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, la Universitat d’Andorra i l’Institut Andorrà de les Dones (IAD), han posat en marxa el primer curs en protocols d’actuació en situacions de violència envers les dones, una formació adreçada a professionals que intervenen en l’atenció a víctimes de violència de gènere. Les preinscripcions s’inicien aquest dimecres i estaran obertes fins al 16 de gener.

La formació començarà el divendres 6 de febrer i es desenvoluparà a la Universitat d’Andorra, en format presencial, tots els divendres de 9.00 a 13.00 hores. El curs té una càrrega de 2 crèdits europeus, que inclou 32 hores lectives, i combina sessions teòriques, anàlisi de casos pràctics i treball al Campus virtual.

Les preinscripcions s’inicien aquest dimecres i estaran obertes fins al 16 de gener

L’objectiu del curs és oferir una formació transversal que permeti a tot el personal dels organismes públics implicats en l’atenció a les víctimes de violència de gènere —així com a professionals del sector privat d’àmbits com el de l’advocacia, la salut o la psicologia— conèixer els protocols d’actuació establerts, millorar la coordinació entre serveis i evitar la revictimització de les dones afectades.

Aquesta formació, informen des de l’executiu, és possible gràcies a la participació activa de totes les institucions implicades en els processos d’atenció i intervenció, i a la vinculació i compromís de les persones implicades en el desenvolupament d’aquesta iniciativa.

