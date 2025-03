Situació actual de les carreteres

Només la CG4 cap al Port de Cabús roman tancada després de l’alerta groga d’aquest dissabte

L'avís meteorològic continua activat en el Port d'Envalira, a la CG4 per accedir al Coll de la Botella i a la CG3 a l'altura del Serrat, recomanant-se l'ús de pneumàtics especials

A poc a poc es va tornant a la normalitat a les carreteres i a tota la xarxa viària del Principat. Les condicions meteorològiques adverses viscudes ahir van provocar algunes restriccions a les carreteres del país, o fins i tot, el seu tancament. La forta nevada i els vents que es van registrar va obligar a tallar calçades com la CG4 per accedir al Port de Cabús, l’RN320 pel coll de Puymorens o la CG2 en el Port d’Envalira perquè “hi ha el perill de quedar-se immobilitzat a la carretera durant períodes llargs de temps”, feia saber dissabte el servei de Mobilitat.

De forma que els únics vehicles que podien circular pel Port d’Envalira eren els de viabilitat hivernal i els vehicles de serveis. És per això que des de Conservació i Explotació de carreteres d’Andorra (COEX) van estar treballant tot el dia amb els seus equips per tornar a obrir, informa l’ANA.

Aquest diumenge la situació ha millorat, ja que des d’aquest matí només roman tancada la CG4 per accedir al Port de Cabús, tal com destaca Mobilitat a les seves xarxes. De totes maneres, hi ha algunes vies amb fase groga activada, com per exemple en el Port d’Envalira, com també a la CG4 per accedir al Coll de la Botella o a la CG3 a l’altura del Serrat. Val a dir que per poder circular per aquests indrets cal ús obligatori de pneumàtics especials o equipaments i no circular a més de 60 km/h.

D’un altre costat, l’estació d’esquí d’Ordino Arcalís ha pogut recuperar la seva activitat aquest diumenge després que el dissabte no ho pogués fer a causa del fort vent, causada per la nevada que va caure i la poca visibilitat a conseqüència de la presència de boira. Davant d’aquestes condicions, els responsables de la instal·lació van optar per no obrir el domini esquiable perquè “no es permet operar amb la normalitat i amb la seguretat requerida”, al·legaven des de l’estació.

Per la seva part, el Servei Meteorològic ha informat avui que el pas del front va deixar fortes ràfegues de vent, deixant alguns punts del país on es van arribar a superar els 100 km/hora, com és el cas a Envalira, que va ser de 103.3; a les Salines, amb 102.5; o a la Borda Vidal, amb 102,6 Km/h. També destaca el fort vent que va bufar a Roc de Sant Pere amb una xifra de 87.8.