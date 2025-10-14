Nazzaro desmenteix canvis horaris a la Casa Pairal i demana a l’oposició evitar la desinformació

La consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro, ha negat que s’hagin reduït els horaris de la Casa Pairal, tal com havia denunciat la minoria, i ha demanat als consellers de l’oposició “que no difonguin desinformació” apuntant que aquesta afecta sobretot als padrins i els genera malestar, apuntant doncs que si la minoria té qualsevol dubte poden dirigir-se als consellers i tractar-ho en conjunt. La consellera ha reiterat que “aquest horari mai ha sigut un horari obert per la gent gran a la Casa Pairal”. Ha explicat que “fins ara també l’horari era de 09.00 a 13.00 i de 15.00 a 19.00 hores”, i que amb el nou servei “hem ampliat mitja hora d’aturada i allargat mitja hora també per la tarda”.
Nazzaro ha recordat que, tot i la franja d’exclusivitat a la planta superior, “a la part inferior hi ha un servei de bar i de restaurant, per tant ells podran accedir durant totes aquestes hores al servei de baix, a preu també de descompte amb la targeta de jubilat”. Ha insistit que la informació difosa per la minoria “no era correcta” i que el Comú “ja s’havia avançat a aquest neguit o a aquesta preocupació” en redactar el plec de bases. “No desfem un espai perquè es converteixi en un restaurant”, ha remarcat, afegint que “volíem aprofitar aquest espai perquè la Casa del Poble és de tots els ciutadans, però sempre mantenint l’horari d’exclusivitat de la gent gran, perquè finalment és al seu servei”.
La consellera ha garantit que el plec de bases ja preveia que la prioritat havia de ser per als padrins, i ha remarcat que “en cas que no es compleixi, es pot retirar la concessió”. També ha recordat que “s’ha creat una comissió de seguiment per detectar problemes o millores a fer”. Sobre la nova concessió, ha explicat que “a la primera reunió, van estar d’acord i són els primers que ens han demanat una miqueta de prova i error”, i que “tenen claríssim que dos quarts de quatre la gent gran té el seu espai a dalt”. Segons ha detallat, “en el cas que fos incompatible al migdia no es donaria aquest servei i es passaria d’un al vespre”. “La concessió s’ha fet d’acord amb les normes marcades al plec i al contracte”, ha assegurat.
Pel que fa a les obres, Nazzaro ha reconegut que “els tempos no han anat com ens hagués agradat”, però ha anunciat que “de cara a la setmana vinent es començarà a iniciar la planta inferior”. Si tot va bé, “a principis o meitat de novembre ja s’obriria també la planta superior”. Ha explicat que el retard “ha afectat també al concessionari en el muntatge de les millores i del mobiliari”.