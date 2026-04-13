Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Una noia gaudint d'una de les activitats del parc. | Naturland
Balanç

Naturland clou una temporada d’hivern positiva amb 27.000 visitants i més de quatre mesos d’activitat d’esquí nòrdic

Durant Setmana Santa, ha rebut 4.000 visitants, però tenint en compte els dies festius principals, els resultats mostren un augment del 15% de visitants

La temporada d’hivern a Naturland ha estat marcada per unes molt bones condicions de neu que han permès mantenir les activitats de neu en funcionament durant bona part de l’hivern. En total, l’estació ha ofert 121 dies d’esquí nòrdic, amb només dos dies de tancament a causa del fort vent. En aquest sentit, el balanç és positiu, ja que el parc ha registrat fins a 27.000 visitants, una xifra pràcticament idèntica a la temporada anterior.

Aquest resultat, tal com han assenyalat, pren especial rellevància si es té en compte que enguany la temporada ha estat nou dies més curta, ja que l’any passat l’activitat es va allargar fins al 21 d’abril. Pel que fa a la facturació, s’ha registrat una lleugera disminució d’entorn del 5%, principalment a causa d’aquest escurçament del calendari d’obertura.

Balanç de Setmana Santa

Durant el període de Setmana Santa, Naturland ha rebut prop de 4.000 visitants, una xifra lleugerament inferior a la de l’any passat. Cal tenir en compte que el 2025 la Setmana Santa es va situar en dates més avançades del calendari, fet que va permetre tres dies més d’obertura de les activitats de la cota 1.600, més adaptades a una demanda de primavera. Tot i això, si es tenen en compte els dies festius principals −de Dijous Sant a Dilluns de Pasqua−, els resultats han estat “molt positius”, amb un increment del 15% de visitants i un 10% més de facturació respecte al 2025.

Segons explica el director general del parc, Miquel Llanas, “tot i alguns dies complicats per les fortes nevades i episodis de vent, tanquem una temporada d’hivern positiva. Hem pogut mantenir una bona oferta d’activitats de neu, les propostes de la cota 1.600 han tornat a tenir molt bona acollida i aquesta Setmana Santa hem pogut estrenar la nova tirolina Eclipsi”.

Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu