Mor als 77 anys Miquel Naudí, qui va ser conseller general entre 1981 i 1983 i conseller comunal de Canillo

L’exconseller general i exconseller comunal de Canillo, Miquel Naudí Clop, ha mort aquest diumenge 11 de gener a l’edat de 77 anys. La missa funeral se celebrarà aquest dilluns a les 15.30 hores a l’església de Sant Bartomeu de Soldeu.
Nascut l’any 1948 i de cal Marsal de Peretol, Naudí va ser conseller general durant la legislatura compresa entre els anys 1981 i 1983, formant part del grup parlamentari Demòcrates. Al llarg de la seva trajectòria política va mantenir una estreta vinculació amb la vida institucional de la parròquia de Canillo, on va desenvolupar bona part de la seva activitat pública.
En l’àmbit comunal, va exercir com a cònsol menor de Canillo entre els anys 1978 i 1979, etapa en què va compartir amb el cònsol major Pere Rossa, conegut popularment com el taxista. Naudí era el cònsol menor més antic en vida, mentre que Xavier Jordana és actualment el cònsol major en vida de més antiguitat.
A més, Naudí va ser conseller del comú de Canillo entre 1980 i 1983 i, dècades més tard, va retornar a la política comunal com a conseller comunal entre els anys 2016 i 2019, durant el mandat encapçalat per Josep Mandicó com a cònsol major i David Palmitjavila com a cònsol menor. En aquell període, va formar part de la candidatura de Demòcrates, l’única que es va presentar a les eleccions comunals al comú de Canillo.
Les mostres de condol es podran adreçar al tanatori Mereig de Soldeu, on els familiars rebran el dol. La cerimònia fúnebre tindrà lloc aquest dilluns 12 de gener a la tarda a l’església parroquial de Sant Bartomeu de Soldeu.