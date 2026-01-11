Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L’exconseller general i exconseller comunal de Canillo, Miquel Naudí . | Arxiu ANA
El Periòdic d'Andorra
Obituari

Mor als 77 anys Miquel Naudí, qui va ser conseller general entre 1981 i 1983 i conseller comunal de Canillo

La cerimònia fúnebre tindrà lloc aquest dilluns 12 de gener a la tarda (15.30 hores) a l’església parroquial de Sant Bartomeu de Soldeu

L’exconseller general i exconseller comunal de Canillo, Miquel Naudí Clop, ha mort aquest diumenge 11 de gener a l’edat de 77 anys. La missa funeral se celebrarà aquest dilluns a les 15.30 hores a l’església de Sant Bartomeu de Soldeu.

Nascut l’any 1948 i de cal Marsal de Peretol, Naudí va ser conseller general durant la legislatura compresa entre els anys 1981 i 1983, formant part del grup parlamentari Demòcrates. Al llarg de la seva trajectòria política va mantenir una estreta vinculació amb la vida institucional de la parròquia de Canillo, on va desenvolupar bona part de la seva activitat pública.

En l’àmbit comunal, va exercir com a cònsol menor de Canillo entre els anys 1978 i 1979, etapa en què va compartir amb el cònsol major Pere Rossa, conegut popularment com el taxista. Naudí era el cònsol menor més antic en vida, mentre que Xavier Jordana és actualment el cònsol major en vida de més antiguitat.

Al llarg de la seva trajectòria política va mantenir una estreta vinculació amb la vida institucional de la parròquia de Canillo, on va desenvolupar bona part de la seva activitat pública

A més, Naudí va ser conseller del comú de Canillo entre 1980 i 1983 i, dècades més tard, va retornar a la política comunal com a conseller comunal entre els anys 2016 i 2019, durant el mandat encapçalat per Josep Mandicó com a cònsol major i David Palmitjavila com a cònsol menor. En aquell període, va formar part de la candidatura de Demòcrates, l’única que es va presentar a les eleccions comunals al comú de Canillo.

Les mostres de condol es podran adreçar al tanatori Mereig de Soldeu, on els familiars rebran el dol. La cerimònia fúnebre tindrà lloc aquest dilluns 12 de gener a la tarda a l’església parroquial de Sant Bartomeu de Soldeu.

Comparteix
Notícies relacionades
Un treballador de l’estació d’Ordino Arcalís queda atrapat per una allau i és evacuat en helicòpter fins a l’hospital
L’habitatge, la principal preocupació social del país marcada per l’encariment sostingut i la manca d’oferta
‘El llac dels cignes’ arriba al Principat amb una funció que posa en relleu la força expressiva de la dansa clàssica

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Reoberta la frontera amb França pel Pas de la Casa després d’una actuació de neteja coordinada d’ambdós països
  • Societat
La capital obre un nou punt a l’Espai Ciutadà per tramitar la fe de vida amb l’objectiu de facilitar el procediment
  • Societat
L’augment de temperatures redueix la neu a gran part del país, però Protecció Civil manté el perill d’allaus al nord
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
La participació de Lúdic Canillo creix un 32% més i consolida la segona edició amb 92 infants i 6 adults inscrits
  • Parròquies
El temporal de neu i el fort vent obliga a tancar el Funicamp i limita l’activitat a Grandvalira per l’elevat risc d’allaus
  • Parròquies
El Comú d’Andorra la Vella lamenta els accidents per la gelada i anuncia una revisió dels protocols existents
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu