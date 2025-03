Possible impacte paisatgístic de la infraestructura

Moles defensa que s’ha considerat l’impacte ambiental en el projecte del parc del Maià des de la fase de disseny

El director de FEDA assegura que s’està avaluant amb diversos estudis tècnics i obre la porta al diàleg amb entitats com ARPA

El director general de Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA), Albert Moles, ha afirmat que en el projecte del parc eòlic del Maià s’ha tingut en compte els criteris mediambientals des de la seva concepció. La declaració arriba després que l’Associació Rescatista i Protectora d’Animals (ARPA) expressés, a través d’un comunicat, la seva preocupació pel possible impacte paisatgístic de la infraestructura.

Segons Moles, “amb el disseny del parc hem tingut en compte temes mediambientals” i ha assegurat que la gestió dels permisos es troba en la seva fase final, a l’espera dels darrers estudis d’impacte. “Tots els temes d’impacte mediambiental són primordials i segur que els tindrem en compte”, ha insistit.

Així doncs, el responsable de FEDA ha obert la porta a mantenir trobades amb entitats i col·lectius un cop es disposi de tota la documentació tècnica per “posar en comú” la informació i “compartir dubtes i reptes”. Tanmateix, ha subratllat que, tot i que alguns informes encara estan pendents, l’impacte ambiental ja ha estat considerat prèviament. “Espero que no hi hagi cap problema, i si n’hi ha, aportarem solucions per mitigar-lo o reduir-lo”, ha conclòs.