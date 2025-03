Infraestructures estratègiques per al futur del país

Govern obrirà a inversió privada el Parc Eòlic del Maià i impulsarà la concessió de la hidroelèctrica del Serrat

En relació amb l’aeroport, Forné aclara que no es tracta d’obrir noves línies de vol, sinó de crear un nou marc de col·laboració publicoprivada

El Govern ha anunciat la concessió publicoprivada del projecte del Parc Eòlic del Maià, una infraestructura estratègica inclosa dins del Pla d’Infraestructures, el qual es troba actualment en fase de projecte i que iniciarà la seva construcció l’any vinent. Segons ha explicat aquest dijous el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transport i Mobilitat, David Forné, l’objectiu és permetre que empreses i particulars puguin participar activament en la transició energètica del país.

“El que pretenem és que la societat, empreses i particulars puguin adquirir instruments financers que puguin obtenir una rendibilitat”, ha assegurat Forné, tot afegint que “no només tenir aquesta rendibilitat, sinó que puguin sentir-se partícips d’aquesta transició energètica tan necessària per al nostre país i aquesta sobirania energètica”.

Així doncs, Forné ha confirmat que el projecte es finançarà amb una combinació de recursos: capital propi de FEDA, finançament aprovat pel Banc Europeu d’Inversions, i aportacions de capital privat provinents de ciutadans i empreses. A més, el Govern està en converses amb l’Associació de Bancs d’Andorra per definir el millor instrument financer per a la participació ciutadana. Pel que fa a la concessió, les bases es publicaran pròximament i establiran els criteris i condicions per a la participació privada, amb una durada prevista d’entre 30 i 40 anys.

El projecte del Serrat també s’obrirà a concessió

Forné també ha confirmat que la concessió del projecte del Serrat, que afecta els rius de Sorteny, Rialpi i fins a Arcalís es treurà “immediatament”. Ha destacat que es tracta d’“una producció molt interessant d’energia verda” i que les condicions seran “favorables”, però sempre “garantint evidentment l’interès general del nostre país i dels nostres ciutadans”.

“Mirarem que les condicions siguin favorables perquè els privats puguin fer aquest pas i contribueixin a aquesta transició energètica”, ha remarcat. Aquesta concessió també estarà regulada per una convocatòria que establirà els detalls tècnics i econòmics.

Nou enfocament per a la gestió de l’aeroport

En relació amb l’aeroport, David Forné ha aclarit que no es tracta d’obrir noves línies de vol immediatament, sinó de crear un nou marc de col·laboració publicoprivada. “El que pretenem és incentivar la creació d’un consorci, un consorci públic o privat, amb el qual el privat prengui una mica les regnes de tota la gestió”, ha explicat.

L’objectiu d’aquesta fórmula seria potenciar l’aeroport a mig termini, amb la possibilitat d’obrir noves rutes i destinacions més endavant. Forné ha destacat que el Govern vol “col·laborar intrínsecament amb aquest projecte” i que iniciatives com les jornades empresarials actuals serviran per impulsar la implicació de la societat civil i el teixit empresarial.