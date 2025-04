Recompte de conductors imprudents

Mig miler de conductors enxampats al territori sota els efectes de l’alcohol durant l’any anterior

La dada resulta més preocupant quan es fa entendre que més de la meitat d'ells van acabar detinguts, mentre que 140 van pagar una multa

Fins a 508 conductors van ser enxampats durant l’any passat per la Policia conduint sota l’efecte de l’alcohol o bé les drogues. De fet, d’aquest total, 368 van donar resultats penals, per la qual cosa van acabar detinguts. Així es desprèn de les dades facilitades aquest dimarts per la Policia, on el cos ha fet públic el balanç de les actuacions acomplertes durant tot el 2024.

Entrant al detall, 140 conductors van donar positiu per alcohol i van haver de fer front a una sanció administrativa. En canvi, els positius penals per alcohol van ascendir fins als 278, mentre que els positius penals per conduir sota l’efecte de les drogues es van situar en els 67.

D’altra banda, les dades de la Policia també indiquen que hi va haver 19 conductors enxampats circulant sota l’efecte d’ambdues substàncies a la vegada (alcohol i drogues), i que altres quatre van ser controlats per negar-se a realitzar-se la prova d’alcoholèmia i drogues.

Finalment, i respecte al nombre d’accidents per resultat del test, cal destacar que dels 456 registrats durant l’any passat, 82 conductors van donar positiu per alcoholèmia i dos van donar positiu en drogues. Val a dir que dels accidents que hi va haver víctimes, es va registrar el positiu per alcoholèmia de 12 conductors i altres tres van donar positiu a causa del consum de drogues.