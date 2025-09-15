Més d’un milió de vehicles han entrat al Principat durant aquest estiu, amb un lleuger augment per les dues fronteres

El dispositiu especial de trànsit posat en marxa al llarg d’aquest estiu ha registrat l’entrada d’1.031.393 vehicles al Principat entre els mesos de juliol, agost i fins al 14 de setembre. Segons s’explica des del Departament de Mobilitat, aquesta xifra és lleugerament superior a la previsió inicial, fixada en 1.009.000 entrades.
Entrant al detall de les dades, el total de vehicles que han accedit al país per la frontera hispanoandorrana ha estat de 659.226, un 2,47% més en comparació amb el mateix període de l’any anterior. En el cas de la frontera francoandorrana, han accedit fins a 372.167 vehicles, un increment de l’1,78% en relació amb el mateix termini del 2024, quan van entrar 365.612 vehicles.
Cal recordar que els diversos dispositius especials activats ja s’havien aplicat en altres períodes d’intensa mobilitat, com el doble carril a la frontera del riu Runer, la doble via a l’avinguda Francesc Cairat en sentit nord, i també el doble carril en sentit sud entre les rotondes de la Comella i de la Margineda. En aquesta ocasió, entre les 06.00 i les 14.00 hores es va habilitar, en sentit nord, el doble carril a l’avinguda Francesc Cairat i a la frontera sud. Pel que fa a les sortides, entre les 15.00 i les 21.00 hores es va posar en marxa el doble carril de baixada entre les rotondes de la Comella i de la Margineda, així com el doble carril a la frontera, en coordinació amb les autoritats de duana del país veí del sud.