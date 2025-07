Repte quant a la gestió

Més d’un milió de vehicles entraran al país fins al 14 de setembre, amb puntes diàries de fins a 18.000 vehicles

La previsió supera lleugerament la de l’any passat i anticipa una elevada afluència durant caps de setmana i festius, especialment a l’agost

Mobilitat espera una afluència d’1.009.000 vehicles fins al 14 de setembre, una xifra que representa un lleuger increment respecte de l’any passat i que, segons ha reconegut el director d’Energia i Transports del Govern, Carles Miquel, “suposa un repte quant a la gestió”. Tal com ha detallat, durant el mes d’agost s’espera que es registrin puntes de fins a 18.000 vehicles d’entrada en un sol dia, mentre que el flux habitual oscil·la entre els 7.000 i els 9.000.

Per fer front a aquesta elevada afluència de visitants, el departament ha activat diversos dispositius especials que ja s’han aplicat en altres períodes d’intensa mobilitat, com el doble carril a la frontera del riu Runer, la doble via a l’avinguda Francesc Cairat en sentit nord, i també el doble carril en sentit sud entre les rotondes de la Comella i de la Margineda. Segons Miquel, “l’afluència de persones, de vehicles al nostre país, suposa un repte de gestió, però, com deia en altres situacions, beneït repte. Finalment, ens hem de congratular tots que pugui haver-hi aquesta afluència”.

En aquest sentit, ha remarcat la importància de la cooperació entre la policia, els serveis de circulació comunals, la guàrdia civil, la policia nacional i els mossos d’esquadra per tal de “coordinar” tota l’actuació. El Centre Nacional del Trànsit jugarà un paper destacat en aquest dispositiu, ja que, segons el director, “rep tota la informació, que té el repte, justament, de donar fluïdesa a aquesta gran afluència”.

Pel que fa al detall de la previsió, el mes de juliol es calcula l’entrada de 385.000 vehicles, dels quals 250.000 accediran pel riu Runer i 135.000 per la frontera francesa. Es poden registrar puntes diàries de més de 15.000 vehicles, especialment durant els caps de setmana i els dies festius. A l’agost, es preveu una afluència d’entrada de 455.000 vehicles: 280.000 per la frontera sud i 175.000 per la nord, amb puntes que podrien arribar als 18.000 vehicles. Fins al 14 de setembre, la previsió és de 169.000 vehicles, 112.000 dels quals entrarien pel sud i 57.000 pel nord, amb màximes que podrien superar els 13.000 vehicles en determinades jornades.

Pel que fa als moments de més intensitat de circulació, l’entrada pel riu Runer serà especialment densa entre les 10.30 i les 14.30 hores, mentre que la sortida es concentrarà entre les 17.00 i les 21.00 hores. A la frontera francesa, s’espera que les entrades es produeixin principalment entre les 08.30 i les 12.30 hores, i les sortides entre les 15.30 i les 18.30 hores.

Els dies amb més afluència i en què s’activarà el dispositiu especial seran, al juliol, els dissabtes i el període comprès entre el 24 i el 29. A l’agost, s’espera trànsit dens cada dia, excepte els diumenges, amb una punta prevista durant el pont del 15 d’agost. Pel que fa al setembre, la previsió és de densitat elevada d’entrada durant els primers catorze dies, també amb menys afectació els diumenges.

Per gestionar millor aquests fluxos, entre les 06.00 i les 14.00 hores s’habilitarà, en sentit nord, el doble carril a l’avinguda Francesc Cairat i a la frontera sud. Pel que fa a les sortides, es preveu que siguin especialment complicades els diumenges de juliol, diàriament a l’agost i durant les dues primeres setmanes de setembre. Així, entre les 15.00 i les 21.00 hores s’activarà el doble carril de baixada entre les rotondes de la Comella i de la Margineda, així com el doble carril a la frontera, en coordinació amb les autoritats de duana del país veí del sud.