La temporada de pesca s’inicia amb més de 4.000 aficionats i una major presència juvenil

A menys d’un mes per a l’inici de la temporada de pesca a Andorra, el president de la Federació Andorrana de Caça i Pesca, Josep Maria Cabanes, ha assenyalat a EL PERIÒDICque prop de 5.000 persones podran practicar aquesta activitat a partir del 14 de març, data en què s’obrirà la temporada fins a principis de novembre.

Segons ha detallat Cabanes, “hi ha un miler de pescadors nacionals i entre 3.000 i 4.000 visitants estrangers que adquireixen els permisos pertinents per pescar només durant la seva estada al país”. En aquest sentit, ha destacat que Andorra continua sent un atractiu per als aficionats a la pesca, especialment entre els visitants. Cal recordar que per pescar al Principat, cal disposar del carnet de pescador, amb una vigència de 10 anys, i pagar el permís de pesca, així com la quota de soci de la Federació.

Un dels aspectes més rellevants en l’evolució de la pesca al Principat és la creixent participació dels joves. Segons es va exposar en la darrera reunió de la Comissió de Seguiment de la Pesca, la pràctica de la pesca sense mort entre els joves ha experimentat un increment del 26,5% respecte a l’any anterior. En aquest sentit, Cabanes ha apuntat que les polítiques de foment han potenciat aquest model, com és el cas de l’estany del Cubil, destinat a infants menors de 14 anys.

Aquesta iniciativa, impulsada pel Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, la Federació i el Comú d’Encamp, permet que entre 600 i 800 infants aprenguin a pescar cada any amb respecte per la fauna aquàtica. “Hi ha molts factors que hi influeixen, però aquesta política és un incentiu perquè els més petits comencin amb la pesca sense mort des de ben joves”, ha assenyalat Cabanes.

El president de la Federació també ha valorat positivament la gestió ambiental per part de les autoritats. Segons Cabanes, “una bona cura mediambiental motiva els joves a voler pescar”, tot destacant que “és una activitat de lleure que permet combinar una ruta de quatre hores amb una jornada de pesca als llacs del país”. Així mateix, ha remarcat que aquestes iniciatives han generat una “afició intensa entre els joves”.

La pesca sense mort també ha guanyat pes en els concursos, on la captura i alliberament de les peixos s’ha convertit en una pràctica habitual. Això ha contribuït a consolidar la pesca com un esport cada vegada més arrelat a la societat andorrana. A més, les zones de pesca a Andorra es divideixen en diferents categories. L’estany d’Engolasters, per exemple, és una zona intensiva on els pescadors poden adquirir un tiquet per capturar quatre truites o dos tiquets per arribar al màxim permès de vuit peces. Els rius i els estanys d’alta muntanya s’obren a partir del mes de juny, oferint als aficionats una experiència més propera a la natura.

El creixement de la pesca i la seva evolució cap a un model més sostenible és el resultat del treball conjunt entre la Federació, el Ministeri de Medi Ambient i el Cos de Banders, els quals vetllen per garantir una pràctica responsable i compatible amb la conservació del medi. “Tot el que fem està en col·laboració amb les parts implicades”, ha conclòs Cabanes.