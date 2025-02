La pesca sense mort augmenta un 26,5% entre els pescadors menors de 18 anys

Aquest dilluns al matí, la Comissió de Seguiment de la Pesca ha celebrat la seva sessió ordinària, presidida pel ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal. Durant la trobada, s’ha fet balanç de la temporada de pesca 2024 i s’han consensuat i validat les directrius per a la nova temporada 2025, les quals es publicaran properament al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

La temporada de pesca 2025 s’iniciarà el 14 de març amb l’obertura de l’acotat intensiu de l’estany d’Engolasters i de l’acotat sense mort del riu Gran Valira. Posteriorment, el 5 d’abril es donarà inici a la pesca en la resta de rius i als acotats de pesca en riu. Finalment, la pesca en estanys, llacs i altres acotats s’obrirà el dissabte 7 de juny.

Durant la reunió, s’ha destacat l’increment de la pràctica de la pesca entre els menors de 18 anys al Principat, amb un augment del 26,5% en la modalitat de pesca sense mort respecte a l’any anterior. Aquesta modalitat es caracteritza per l’ús exclusiu d’esquers artificials d’un sol ham, sense arpó o amb l’arpó xafat, i requereix la devolució immediata dels exemplars capturats al medi aquàtic.

Amb l’objectiu de millorar la qualitat dels peixos disponibles per a la pesca, s’ha acordat repoblar amb truitetes aquells estanys i rius que no tenen població natural, de manera que el seu creixement i comportament sigui més natural.

Pel que fa a la normativa, es recorda que per a la pràctica de la pesca cal disposar de la llicència de temporada, que consta del Carnet de Pescador, personal i intransferible, i del rebut de pagament de la llicència de l’any en curs. La possessió i el transport d’aquests documents és obligatori tant per a pescadors andorrans com per a residents i no residents. La renovació de la llicència es pot fer a través d’e-Tràmits per als usuaris que disposin del M.I.L. o Certificat Electrònic i del Carnet de Pescador.