Medi Ambient adjudica els treballs per concretar les accions del Pla de Residus

L’Executiu ha adjudicat els treballs per fixar el Pla Nacional de Residus (PNR) a l’empresa Spora Consultoria i Comunicació per un import de 20.900 euros, tot sota la intenció de “concretar i aterrar els punts estratègics” que marca tan el PNR com la Llei d’economia circular (LEC). Cal recordar que un dels objectius de l’actual Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, encapçalat per Guillem Casal, és reduir la generació de residus urbans; de fet, la LEC ja marca una reducció del 15% l’any 2030 respecte a les dades assolides el 2010 i d’un 20% el 2035.

D’una manera més desglossada, els treballs contractats que ara haurà d’elaborar l’empresa són la redacció d’un estudi diagnòstic de la gestió de residus en relació amb la prevenció, mitjançant així la realització d’una anàlisi exhaustiva de la situació de partida i futura de la generació i gestió de residus. En aquest estudi, també s’haurà de contemplar els principals fluxos de residus, així com els sectors més importants en la consecució dels objectius de prevenció.

Per altra banda, i segons indica el Ministeri de Medi Ambient, haurà de redactar un pla d’acció per al període 2024-2029. Aquesta planificació haurà de recollir les línies estratègiques d’actuació que definiran totes les accions que es duran a terme, a més de definir uns indicadors o instruments de seguiment per tal de determinar l’eficàcia de les actuacions implantades i portar un seguiment dels avenços en la reducció quantitativa i qualitativa dels residus. Finament, l’empresa adjudicatària haurà de traçar el pla de comunicació 2024-2029 que identifiqui les prioritats en la realització de campanyes de comunicació i sensibilització ambiental per tal de prevenir la generació de residus.

Cal recordar que el PNR va ser presentat a principis del 2023 i marca com a principal objectiu un reciclatge del 65% dels residus urbans el 2035. El pla, alhora, també estableix que s’ha d’aconseguir reduir un 20% la generació de residus el 2035. En el marc de la prevenció de residus, s’estableix l’objectiu de reducció del malbaratament alimentari del 50% l’any 2030.